Fenerbahçe'de Danimarkalı stoper Zanka için geri sayım sürüyor. Kulübü Huddersfield ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve Premier Lig'den düştüğü için ayrılmak isteyen Zanka, sarı-lacivertli yöneticilerle her konuda anlaştı. Huddersfield ise 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için 3.5 milyon Euro bonservis istiyor.

Fenerbahçe yönetimi bu bedeli 2 milyon Euro'ya düşürmek istiyor. Fenerbahçeli eski futbolcu Brian Steen Nielsen'in menajerliğini yaptığı Zanka, sarı-lacivertlilerle anlaştığı için başka hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağını kulübüne iletti. Huddersfield yönetiminin kısa süre içerisinde net kararını vereceği ve transferin olumlu ya da olumsuz bir sonuca bağlanacağı belirtildi. Zanka, geçtiğimiz sezon 24 Premier Lig maçında görev yaptı ve 3 gol, 1 asitle mücadele etti.

Kaynak: Sabah