Geçtiğimiz sezon savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarına hız vermiş durumda. Teknik patron Ersun Yanal bu bölgeye mutlak olarak takviye isterken Sarı-Lacivertli kurmayla önemli bir hamlede bulundular.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI...

Fenerbahçeli yetkililerin Huddersfield'ın Danimarkalı savunmacısı Zanka ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Zanka'nın Huddersfield ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

Premier Lig'den düşen Huddersfield, deneyimli stoperi satmaya sıcak bakıyor. Zanka geçtiğimiz sezon 25 maçta görev aldı. Bu süre içinde 3 gol 1 asist yapmayı başardı.

TEKLİF 3.5 MİLYON EURO...​

Fenerbahçe'nin için İngiliz kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu ve 1 yıllık sözleşmesinin kalmasının da avantaj olduğu kaydedildi..

Kaynak: Takvim