Max Kruse'nin pandemi dönemindeki alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından Alman futbolcunun yerini doldurabilmek için harekete geçen Fenerbahçe'nin aradığı ismi yine Wolfsburg'da bulduğu öne sürüldü.

Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Sarı Lacivertliler'in sezonun ikinci yarısını Union Berlin'de kiralık olarak geçiren milli futbolcu Yunus Mallı'nın peşine düştüğünü yazdı. 10 numara mevkiinde forma giyecek futbolcunun sözleşmesi 2021 Haziran'ında sona eriyor.

Bild, haber için kullandığı görselde futbolcunun yüzünü gizlerken fotoğrafın orijinalinde yer alan ismin Yunus Mallı olduğu anlaşıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler