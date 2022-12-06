Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı. Sarı Lacivertliler, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un'un talebi üzerine stoper bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başlayan yönetim, Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor’un da istediği 28 yaşındaki milli yıldızın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.





Jorge Jesus, herkesin hazır olmasını istiyor

Portekizli teknik adam, dün öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Jorge Jesus, Dünya Kupası’nın ardından zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini hatırlatarak, “Oynadığımız 2 hazırlık maçında formunuzu kaybetmediğinizi gösterdiniz. Sakat arkadaşlarımız da çok iyi bir dönüş yaptı. Antalya kampı da bizim için çok önemli olacak. Sezonun ilk bölümünde olduğu gibi bundan sonrası için de herkese ihtiyacımız var. Hepiniz forma şansı bulacaksınız. Bu yüzden her an 11’de oynayacakmış gibi hazır olmanız şart” diye konuştu.

Sağ beke sürpriz aday

Sarı Lacivertliler’de bu sezon sağ bekte Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel görev yaptı. Her iki oyuncu da başarılı bir performans sergiledi. Buna rağmen İtalya’dan gelen haberlere göre bu bölgeye bir takviye yapılabilir.





Karsdorp için temas kuruldu

Corriere dello Sport, Roma’da Jose Mourinho’nun kadro dışı bıraktığı Rick Karsdorp için Sarı-Lacivertliler’in devreye girdiğini yazdı. Haberde, Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto’nun 27 yaşındaki oyuncu için kulüp aradığı, Hollanda ve Fransa’dan bazı takımlarla temas kurulduğu belirtildi. Fenerbahçe’nin, Hollandalı futbolcu için harekete geçen son kulüp olduğu belirtildi. Karsdorp’un transfer edilmesi halinde Jesus, Ferdi’yi daha çok sol bek pozisyonunda kullanabilir.

Joel Waterman’a kanca

Sarı-Lacivertliler’in stoper adayları listesine Joel Waterman’ın da eklendiği öğrenildi. Kanadalı oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen dev turnuvada hiç forma giymedi. Bu sezon Montreal formasıyla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu, ligde 30 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı.





Waterman’ın geriden oyun kurma yeteneği, kulübünde 3’lü savunmayla oynamaya alışık olması; Fenerbahçe açısından ön plana çıkmasını sağladı. Başarılı savunmacı için Almanya ve Avusturya’dan takımların da takipte olduğu kaydedildi.

Sözleşmesinin son senesinde

Waterman’ın kendisi gibi Kanadalı olan takım arkadaşı, sağ bek Alistair Johnston, 3.5 milyon Euro bedelle İskoç devi Celtic’e imza attı. Sözleşmesinin son senesine girecek olan 26 yaşındaki stoper de Johnston’ın izinden giderek ocakta Avrupa’ya transfer olmak istiyor. Sarı-Lacivertliler’in bu transfer için 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı kaydedildi. Fenerbahçe, geçen sezonun başında MLS’te Los Angeles’ta oynayan Diego Rossi’yi kiralamış ardından 5.5 milyon Euro’ya bonservisini almıştı. Waterman, Sarı-Lacivertliler’e ABD Ligi’nden gelen ikinci futbolcu olabilir.





Fenerbahçe'den yılın çalımı: Samet Akaydın

Bu sezon sergilediği performansla herkesi kendine hayran bırakan ve dört büyükleri de bir süredir peşinden koşturan Samet Akaydın için, Fenerbahçe bir adım önde... Ara transferde savunmasına takviye yapacak olan Sarı-Lacivertliler, Jesus’un da onay verdiği Milli stoper için Adana Demirspor’a talip olduklarını iletti.

Fenerbahçe’nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın için Adana Demirspor’la söz kestiği öğrenildi.

Yapılan görüşmede söz kesildi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu için tarafların bu görüşmede söz kestiği öğrenildi. Şu an için rakamların netleşmediği ama Fenerbahçe’nin artık bu transferde ezeli rakiplerini geride bıraktığı belirtiliyor.





Jesus’un kule stoperi

Trabzon doğumlu, 1.90 boyundaki Samet Akaydın, Ocak 2021’de geldiği Adana Demirspor’dan önce Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Sancaktepe Belediye ve Arsinspor’un yanı sıra Boluspor, İdmanocağı ve Trabzonspor’un altyapı takımlarında görev yaptı.

Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki savunmacıyı ocak ayında kadrosuna katmak üzere ezeli rakiplerinin önüne geçti.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL







