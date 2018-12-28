Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe çıkışı transferde arıyor. Ara transferde kadrosunda ciddi bir rotasyon planlayan sarı-lacivertli ekip, özellikle yerli isimlerin peşinde koşuyor. Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan’la anlaşan Fenerbahçe, bu transferi bedavaya bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş’ın Ozan Tufan takasını kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe, Tolgay’ın alacaklarına karşılık serbest kalmasını bekliyor. Bu gerçekleşmez ve Beşiktaş yüksek bir fiyat talep ederse alternatif isim yine Süper Lig’den. Ersun Yanal’ın Trabzonspor’dan öğrencisi Kucka. Yanal, Slovak oyuncuyu Fenerbahçe’ye gelmeye ikna etti. Ancak daha önce Kucka’yla yolları ayırma kararı alan Trabzonspor, Onazi’nin sezonu kapatması sebebiyle Slovak yıldızı elde tutmak istiyor. Her iki transferde zora girmiş durumda.

EMRE, FENER'E YAKIN!

Fenerbahçe’nin uzun süredir takipte olduğu bir diğer isim ise Başakşehir’in genç kabiliyeti İrfan Can Kahveci. Ersun Yanal’ın da onayını alan sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki orta saha için Başakşehir’in kapısını çaldı. Ama Başakşehir’le şampiyon olarak tarih yazmak isteyen Abdullah Avcı’nın ideal kadrosunda yer alan İrfan Can’ı elden çıkarmak gibi bir düşüncesi yok.

Malatyaspor’un stoperi Sadık Çiftpınar içinse bir nebze olsun umut var. 25 yaşındaki oyuncu için Malatya’nın kapısını çalan Fenerbahçe, takasla transferi bitirmek istiyor. Malatya ise nakit para talebinde bulunuyor. Fenerbahçe, Sadık için kesenin ağzını açarsa amacına ulaşabilecek. Sivas’ın parlayan sol açığı 24 yaşındaki Emre Kılınç’la ise bizzat Başkan Ali Koç ilgileniyor. Bu gerçekleşmesi en mümkün transfer olarak görünüyor.

Kaynak: Türkiye