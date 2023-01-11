Süper Lig ’de son 5 haftada 3 kez kaybeden ve savunma hattında yaşadığı problemlerle dikkat çeken Fenerbahçe bu sorunu bir an önce ortadan kaldırmak için Adana Demirspor'dan Samet Akaydın’ı renklerine bağladı.









'ACİLEN SAMANDIRA'YA GEL'

Sarı lacivertlilerin bu sezon yediği 20 golün 7’sinin de bu son 5 maçlık periyotta gelmesi üzerine defansını toparlaması beklenen Samet Akaydın daha transfer sezonu başlamadan acilen Samandıra’ya çağrıldı. Amaç futbolcunun bir an önce takımla sahaya çıkması.

BUGÜN İDMANDA OLMASI BEKLENİYOR

Adana Demirspor’la yapılan görüşmelerin ardından yaklaşık 1 ay önce 4 milyon Euro bonservis bedeli ve 15 milyon TL yıllık maaş karşılığı anlaşmaya varılan, dün de KAP'a bildirilen 1.90’lık milli stoperin bugün Samandıra’da çalışmalara başlaması bekleniyor. Jorge Jesus’un oynattığı üçlü defans sisteminde çok verimli olması beklenen yıldız oyuncunun, transfer dönemini resmi olarak 12 Ocak’ta yani yarın başlayacak olmasına rağmen hızlı adaptasyon sağlaması için hemen çağrıldığı öğrenildi.





GAZİANTEP DEPLASMANINDA KADRODA OLABİLİR

Adana Demirspor’un önceki gün Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabında “İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz” paylaşımı yapan 28 yaşındaki savunmacı taraftarlarına ve kulübüne veda etmişti. Montella da maç sonu Samet’in Ankaragücü mücadelesinde takımda olmayacağını belirterek ayrılığı doğrulamıştı. İstanbul’da evini dahi tutan Samet Akaydın’ın transferin resmiyete dökülmesinin ardından Gaziantep maçında da kadroda olma ihtimali olduğu öğrenildi.

"FENER'DE YENi LUGANO OLUR"

Samet’i Adana Demirspor’a aldıran dönemin teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, üzerinde büyük emeği olan eski futbolcusunu Hürriyet’ten Süleyman Arat'a şöyle değerlendirdi: “Ben Karagümrük’ü çalıştırırken Samet, Şanlıurfa'da oynuyordu. Playoff'ta yarı finalinde rakip olduk, beğendim. Ben Demirspor'a geçince, o dönemki kulübü Keçiörengücü'nden alınmasını istedim.





"SÜRPRiZ GOLLER ATAR"

Hırslı, hava toplarında üstün, topa oyuna hızlı sokmakta çok yetenekli, sürpriz goller atar, çok karakterlidir, adam gibi adamdır. Esprilidir, takımın enerjisini yükseltir. Ama en büyük özelliği soluğunu rakip santrforun ensesinde hissettirir. Asla santrfora nefes aldırmaz. Ben hırsıyla, golleriyle F.Bahçe’nin aranan kanı, simge futbolcusu ‘yeni Lugano’su olur’ diyorum.” (Hürriyet)

BU SEZON LİG'DE EN FAZLA İKİLİ MÜCADELE KAZANAN STOPER

Pas %: 86

Kazandığı ikili mücadele: 88

İkili mücadele %: 62

Hava topu %: 59

Pas arası: 31

Sahipsiz top kazanma: 79