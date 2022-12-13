Fenerbahçe , sezona iyi yaptığı başlangıcı Dünya Kupası arası sonrası ve Süper Lig'in ikinci yarısında da sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirme planları yapan Sarı-Lacivertliler, yarım sezon için önemli bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Forvetlerin formu memnun etti

Sarı-Lacivertliler, lige verilen arada oynadığı 4 hazırlık maçında da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu karşılaşmalarda özellikle forvet oyuncularının performansı, Jorge Jesus’u fazlasıyla memnun etti.





Serdar Dursun; 3 gol, 1 asistle bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Joshua King, sakatlığın etkilerini atlattığını gösterdi ve 4 maçın 3’ünde ağları havalandırdı. Batshuayi de Dünya Kupası’nda ülkesi Belçika’nın tek golünü attıktan sonra Fenerbahçe’ye döndü ve Salernitana mücadelesinde fileleri sarstı.

Jesus'a son rakip Ancelotti

Fenerbahçeli taraftarları son günlerde en çok endişelendiren konu, Brezilya Futbol Federasyonu’nun Jorge Jesus’a gösterdiği ilgi... Jesus, Dorival Junior ve Fernando Diniz ile birlikte Sambacılar’ın yeni teknik direktörü olma konusunda en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyordu.

Brezilya basınına göre federasyon, dünyaca ünlü bir hocaya daha göz dikti: Carlo Ancelotti... İtalyan teknik adamın teklife sıcak baktığı, sezon sonunda Real Madrid’den ayrılıp Brezilya Milli Takımı’nın başına geçebileceği öne sürüldü.

Tiago Çukur Belçika’da mutlu

Kanarya, Milli forveti sezon başında Watford’dan transfer etti ve hemen ardından Belçika 2. Lig ekibi Dender’e kiraladı. Tiago, tecrübe kazanmak için gönderildiği Belçika’da iyi bir performans sergiliyor. 20 yaşındaki golcü; 14 lig maçında 2 gol atarken 3 de asist yaptı. İstediği kadar süre alan ve takımın önemli bir parçası olan genç oyuncu için işler yolunda gidiyor. Teknik direktör Van Acker’in de Tiago’nun performansından memnun olduğu ve bir sezon daha kiralanmasını isteyebileceği öğrenildi.

Galatasaray ile Baniya yarışı

İtalyan Tuttomercato internet sitesi, Karagümrüklü Rayyan Baniya’nın transferin gözdesi olduğunu yazdı. Çıkan habere göre Fenerbahçe ile Galatasaray; annesi Türk, babası Beninli kendi ise İtalyan vatandaşı olan 23 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer etmek için yarışıyor. Baniya’nın yerli statüsünde oynaması, iki devin kendisine olan ilgisinin en önemli sebeplerinden biri. Tuttomercato’ya göre İtalya’dan Roma ve Torino ile Almanya’dan da iki takım Baniya’yı yakından takip ediyor. 23 yaşındaki stoper bu sezon 7 resmi maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.





Önce Fener sonra Atletico

Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü’yü kiralık olarak kadroya katmak için kolları sıvadı. Yönetim önce Milli yıldızı ikna etmeye çalışacak. Başarılı olunursa Leicester’la masaya oturacak. İspanyol basınına göre ise Çağlar’ın yeni sezondaki adresi Atletico Madrid olacak.

Luan Peres’in sakatlık sürecindeki belirsizlik, Çağlar Söyüncü defterinin yeniden açılmasına neden olmuştu. Leicester City’nin kadroda düşünmediği yıldız savunmacının transferindeki tek seçenek, sezon sonuna kadar kiralamak. Milli stoper, İngiliz ekibinde forma şansı bulamıyor. Fenerbahçe, önce Çağlar Söyüncü ve menajeriyle temas kuracak. 26 yaşındaki defans oyuncusunu ikna etmek için Jorge Jesus’la kendisini daha da geliştirme kozu ve Sarı-Lacivertli formayla şampiyonluk yaşayıp tarihe geçme fırsatı gibi konular kullanılacak. Çağlar ‘tamam’ derse, Leicester ile pazarlıklar başlayacak.





Yanı takımına hazır gidecek

Çağlar Söyüncü, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Leicester’dan ayrılacak. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Milli oyuncunun yeni adresi Atletico Madrid olacak. Tarafların şimdiden prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Yıldız futbolcu eğer Fenerbahçe’nin teklifini kabul ederse, sezonun ikinci yarısını oynayarak geçirip yeni takımına tamamen hazır bir şekilde katılma şansına da sahip olacak.



