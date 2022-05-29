Önümüzdeki sezon Süper Lig 'de şampiyonluk ve Avrupa'da da Devler Ligi'ne kalarak başarılı sonuçlar almak isteyen Fenerbahçe , güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özellikle Kanarya'nın, teknik adam konusunda Jorge Jesus'la kurduğu yakınlık, Portekizli oyuncuların kulüple anılmasını sıklaştırdı. Portekiz'in ünlü spor gazetelerinden A Bola, Sarı- Lacivertliler'in, İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis'te forma giyen William Carvalho ile ilgilendiğini öne sürdü. Betis ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Carvalho'nun, Sporting Lizbon'da hocalığını yapan Jesus'la birlikte Fenerbahçe'ye gelebileceği yazıldı.

Tercih sebebi olabilir...

Yeşil-Beyazlılar'da kalmak istemediği konuşulan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun tercihinin, bu açıdan Türkiye olabileceği vurgulandı. Milli Takım 'da da forma giyen yıldız futbolcunun, geleceğiyle ilgili kararı önümüzdeki hafta vereceği belirtildi. Betis'te dördüncü sezonunu geçiren Carvalho, takımının La Liga'da sezonu 5. bitirmesinde önemli pay sahiplerinden biri oldu. Tecrübeli oyuncu, geride bıraktığımız sezonda toplamda 49 maçta 4 gol attı ve 4 de asist yaptı.

William Carvalho kimdir?

Tam Adı: William Silva de Carvalho

Doğum Tarihi: 07.04.1992

Doğum Yeri: Luanda

Ülkesi: Portekiz, Yaşı: 30,

Boyu: 1.87 cm, Kilo: 83 kg

Mevkii: Orta saha

Milli Takım: 70 maç/4 gol

Kulübü: Real Betis

Oynadığı takımlar: Fatima, C.Brugge, S.Lizbon