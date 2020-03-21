Fenerbahçe’den virüs tedbirleri

Fenerbahçe, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Kovid 19)hakkında alınan tedbirleri resi sitesinden açıkladı

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Virüsün yayılmaya başladığı ilk andan itibaren tüm sporcu ve çalışanlara Sağlık Bakanlığı’nın resmi metinleri baz alınarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Tüm tesisler ile sporcuların seyahat ettiği takım otobüslerine sık aralıklarla dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır ve buna devam edilecektir

Faruk Ilgaz, Fenerbahçe Burnu, Topuk Yaylası ve Dereağzı Tesisleri’ne girişler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

16 Mart tarihi itibariyle kulüp ve bağlı iştiraklerindeki; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan, hamile, emziren, engelli, 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar idari izinli sayılmıştır.

20 Mart tarihi itibariyle kulüp bünyesindeki tüm çalışanlar için kritik roller dışında nöbet sistemi ile 3’er günlük periyotlar halinde evden çalışma uygulamasına geçilmiştir.

Fenerium Mağazaları, 20 Mart Cuma gününden (dün) itibaren, ikinci bir duyuruya kadar faaliyetlerini durdurmuştur.