Fenerbahçe , 2020 eylülde 17.5 milyon Euro bonservisle Lazio'ya sattığı eski oyuncusu Vedat Muriqi'i isterken, 27 yaşındaki golcü de yeniden sarılacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor. Bu nedenle de kulübünden İstanbul'a dönebilmek için kolaylık istedi.

Lazio yönetimi oyuncunun fiyatını 12 milyon Euro olarak belirledi. Ancak henüz Vedat'ın bir talibi çıkmadı. İtalyan ekibinin, transferin son günlerine doğru kiralama seçeneklerini değerlendirebileceği gelen bilgiler arasında. Kanarya bu noktada devreye girecek ve 1.5 yıllığına Vedat Muriqi'i kiralamak için teklifini yapacak. F.Bahçe'nin sözleşmeye satın alma maddesi eklemeyi kabul edebileceği de belirtiliyor. (Sabah)