Fenerbahçe'den üst üste paylaşımlar: Senin Muriqi'n yok!
Süper Lig'de ikinci yarıya Gaziantep FK deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan Fenerbahçe, sosyal medyadan da taraftarlarını motive etmeye başladı. Kulüp resmi hesabından üst üste paylaşımlar yapıldı.
Fenerbahçe birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı ancak kalesinde de aynı şekilde tehlikeler yaşadığı zorlu Antep deplasmanından 3 puanla dönerken kulüp sosyal medya hesaplarından da üst üste paylaşımlar yapıldı.
Muriç mesajı!
Özellikle Vedat Muriç'in bilerek ikinci sarı kartı gördüğü tartışmaları esnasında kulüpten 3 ardarda paylaşımın gelmesi dikkat çekti. Paylaşımların ilkinde "Senin Muriqi'n yok!" ikincisinde "El ele, omuz omuza şampiyonluğa!" yazılırken, üçüncüsünde ise nazar boncuğu emojisi kullanıldı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce RT (retweet) ve Fav (Favori) aldı.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1218628256943017985
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1218630152898433025
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1218633418545750016