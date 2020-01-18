Fenerbahçe birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı ancak kalesinde de aynı şekilde tehlikeler yaşadığı zorlu Antep deplasmanından 3 puanla dönerken kulüp sosyal medya hesaplarından da üst üste paylaşımlar yapıldı.

Muriç mesajı!

Özellikle Vedat Muriç'in bilerek ikinci sarı kartı gördüğü tartışmaları esnasında kulüpten 3 ardarda paylaşımın gelmesi dikkat çekti. Paylaşımların ilkinde "Senin Muriqi'n yok!" ikincisinde "El ele, omuz omuza şampiyonluğa!" yazılırken, üçüncüsünde ise nazar boncuğu emojisi kullanıldı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce RT (retweet) ve Fav (Favori) aldı.







