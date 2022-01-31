Yiğido, Sarı-Lacivertliler’in genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’yı istedi. İsmail Kartal, Muhammed’in gönderilmesine sıcak bakmasa da son kararı yönetime bıraktı. Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Uğur için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Bu hafta transferin olumlu ya da olumsuz netleşmesi bekleniyor.

Allahyar bugün açıklanıyor

Sarı-Lacivertliler, genç oyuncunun satışı için Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City ile anlaşma sağlamıştı. İngiltere’ye giden Allahyar, yeni takımının Swansea’yi 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden izlemişti. Tüm evrak işleri tamamlanan 20 yaşındaki futbolcunun transferinin bugün resmen açıklanacağı öğrenildi. Fenerbahçe, 2019’da 750 bin Euro bonservis bedeli ödediği Allahyar’ın transferinden 4.5 milyon Euro kazanacak ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak.