Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi turnike krizi yaşanmış ve Fenerbahçeli taraftarlar stada girişte büyük sıkıntılar yaşamıştı. Fenerbahçe konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Sarı-Lacivertli kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:

"25 Ocak Cumartesi günü, Takımımızın Başakşehir ile oynadığı karşılaşma öncesinde stadımızın girişinde kameralar ve turnikeler ile ilgili teknik problemler yaşanmış; taraftarlarımız uzun süre çok zor koşullar altında giriş kapılarında beklemek zorunda kalmıştır.

Maç günlerinde tamamen Türkiye Futbol Federasyonu’nun yetkisi altında olan kamera ve turnike sisteminde yaşanan aksaklıklar, Spor Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 17.50 itibariyle tespit edilmiş, sorunun giderilmesi adına gereken adımlar atılmış ve sistemin düzelmesi konusunda bir müddet beklenmek zorunda kalınmıştır.

Maç gününde Kulübümüzden ve stat yönetimimizden bağımsız olarak yaşanan ve taraftarlarımızın girişlerde mağdur olmasına sebebiyet veren bu durum süresince, Stat Yönetimi ve Futbol Tesisleri’nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Danabaş, konunun ilgilileri olan Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, Müsabaka Güvenlik Amiri Ayhan Karaduman, Spor Şube Müdürlüğü, Stat Yönetimimiz ve TFF’ye görev yapan turnike ve kamera sisteminden sorumlu Netaş görevlileri ile görüşmelerde bulunmuştur.

Maçın başlamasına 40 dakika kala teknik problemlerin devam etmesi üzerine Yönetimimiz, Müsabaka Güvenlik Amiri, TFF Temsilcileri ve stadımızın yönetiminin ortak kararıyla Pasolig kart ve telefon uygulamasındaki QR kodları özel güvenlikler tarafından tek tek kontrol edilerek stadımıza girişler sağlanmıştır.

Bu sürecin sorunsuz tamamlanmasında sorumluluğu olan başta Emniyet Müdürlüğü olmak üzere Müsabaka Güvenlik Amirine, Spor Şube Müdürlüğü’ne ve maçta görevli TFF Temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Tamamen kulübümüzden bağımsız olarak yaşanan bu problemden dolayı kapılarda ezilme tehlikesi geçirerek mağduriyet yaşayan, güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen taraftarlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor;

Tüm sistemin sorumlusu ve yetkilisi olan Türkiye Futbol Federasyonu ile öncelikle sistem kurulduğundan bugüne kadar daha önce hiç yaşanmamış bu sorunun neden kaynaklandığı ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınması adına resmen diyalogda olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"