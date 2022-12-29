Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , ara transferde savunmanın soluna bir takviye yapmayı planlıyor. Gündeme gelen isimlere bir ekleme daha gerçekleştirilmiş durumda.





Portekiz basını: ‘3 adaydan biri Jesus’

Portekiz Futbol Federasyonu, Fernando Santos’un ayrılmasının ardından Milli Takım için ilk olarak Jose Mourinho’nun kapısını çaldı. Ancak tecrübeli teknik adamdan ‘hayır’ yanıtı alınınca, 3 aday belirlendiği kaydedildi.

Record’da yer alan habere göre bu isimlerden biri olan Jorge Jesus, teklife sıcak bakıyor. Diğer adaylar ise U21 Milli Takımı’nın başındaki Rui Jorge ve şu anda boşta olan Bruno Lage.





Henrique’nin tapusu alınıyor

Fenerbahçe, sezon başında Gustavo Henrique’yi transfer etmek için anlaşmış ancak son anda karar değiştirip kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, başarılı stoperin bonservisini almak için Flamengo ile görüşmelere başladı.

Haberde, Gustavo’nun Fenerbahçe’ye maliyetinin kiralamayla birlikte 2.7 milyon Euro olacağı belirtildi.





Sol bek operasyonu

Fenerbahçe’de stoper ve forvetin ardından sol bek transferi için de kollar sıvandı. Hollanda basını, Ajax ile sözleşmesini fesh eden Daley Blind için Sociedad ve Antwerp’ın yanı sıra Sarı- Lacivertliler’in devrede olduğunu yazmıştı.

Alioski'nin yerine Felipe Jonatan

Jorge Jesus’un Alioski’nin performansından memnun olmaması nedeniyle takviye istediği bu bölge için gündeme giren son isim Felipe Jonatan oldu.

Jesus sezon başında da istedi, kulübü reddetti

Brezilyalı futbolcu sezon başında da Fenerbahçe’nin ilgilendiği oyuncular arasındaydı. Ancak Brezilya’da o dönem sezon devam ettiği için Santos, teklifi geri çevirmişti. Sezonun bitmesinin ardından Siyah-Beyazlılar teknik heyet ve futbol yönetiminde büyük bir değişime gitti. Ardından birçok isimle yollar ayrıldı.

Santos'a şartları sorulacak

Felipe Jonatan için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Fenerbahçe’nin, 24 yaşındaki futbolcunun mali şartlarını öğrenmek için Santos ile temasa geçeceği öne sürüldü.





Alioski gidici

Yönetim eğer Blind ya da Jonatan konusunda ilerleme sağlarsa, Alioski’nin kiralık sözleşmesinin fesh edilmesi için Al-Ahli ile masaya oturulması bekleniyor.