Vedat Muriç'in transferi için İtalya Serie A ekibi Lazio'yla yapılan pazarlıkların artık imza aşamasında bulunması sebebiyle tecrübeli golcünün yerini doldurmak için harekete geçen Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Yönetim, daha önce de temaslarda bulunan Nikola Kalinic'i forvet transferinde en ön sıraya aldı... Beşiktaş'ın transfer etmek için uzun süredir temaslarını sürdürdüğü ancak bir türlü anlaşma sağlayamadığı 32 yaşındaki golcüyle menaceri aracılığıyla pazarlıklara başlayan ve büyük aşama kaydeden Kanarya'nın, deneyimli ismi kadrosuna katmaya yakın olduğu bildirildi. Kulübü Atletico Madrid'le 1 yıllık daha kontratı bulunan Hırvat golcünün menacerini dün İstanbul'a getiren Sarı- Lacivertliler, Vedat Muriç'in transferinin kesinleşmesinin ardından Kalinic'e imza attırmayı planladığı ifade edildi.

Zahavi'ye beğeni yağmuru!

Sarı-Lacivertliler, forvet transferi konusunda sadece Kalinic için girişimde bulunmuyor... Yönetim, İsrailli forvet Eran Zahavi için de yoğun mesai içerisinde... Çin Ligi ekibi Guangzhou RF'le ayrılığın eşiğinde bulunan 33 yaşındaki futbolcuyla yapılan temasların sürdüğü dakikalarda başarılı oyuncudan Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir hareket geldi. Zahavi, dün kişisel Instagram hesabından milli formayla bir gönderi paylaştı. Instagram'da spor paylaşımları yapan 433 adlı hesap, Zahavi'ye, "Come to Fenerbahçe" yorumunu yaptı. 33 yaşındaki futbolcu ise bu çağrıya, "Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa..." şeklinde yanıt verdi. Fenerbahçe taraftarları da, Zahavi'nin bu çağrısının ardından yorumu beğeni yağmuruna tutmaya başladı.







