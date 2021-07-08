Fenerbahçe 'de transfer mesaisi sürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Kanarya'da sarı-lacivertli yönetim kadroyu güçlendirmek için atağa kalktı.

Sabah'ın haberine göre; savunma bölgesine yıldız bir isim almayı hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme gelen futbolcu Arsenal'den Sead Kolasinac oldu. Hem sağ hem de sol bek için kolları sıvayan Fenerbahçe, Sead Kolasinac için Arsenal ile temas halinde...

Boşnak sol bekin yıllık maliyeti yüksek olduğu için yönetim görüşmelerde "Mesut Özil taktiği" uyguluyor.

28 yaşındaki oyuncu, Arsenal'de yıllık brüt 6 milyon euro kazanıyor. Sözleşmesinin bitimine ise 1 yıl var.

"Şampiyon olursak 3 milyon Euro ödeyelim"

Fenerbahçe yönetimi, İngiliz ekibine, "Oyuncunun maaşını bu sezon yarı yarıya ödeyelim. Eğer şampiyon olursak size 3 milyon Euro bonservis ödeyelim" teklifi yaptı, henüz olumlu ya da olumsuz yanıt almadı.

Kabul edilirse Kolasinac, ilk yılın sonunda Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıl mukavele imzalayacak. Bu sözleşmedeki maliyetin yarısı sponsor tarafından karşılanacak. Ancak yine de Fenerbahçe'nin kasasından yıllık 3 milyon euro civarında bir maaş çıkmış olacak.