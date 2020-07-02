İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon şampiyonluğu almak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kadroyu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Almanya'dan sürpriz bir ekledi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Muhammed Kiprit için girişimlere başladı.

Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izleten sarı-lacivertlilerde genç oyuncuya olumlu rapor verildi. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Muhammed Kiprit'in menajeriyle görüşeceği ve oyuncunun bonservis sorununu çözülürse bu transferi gerçekleştireceği öğrenildi.

Kanarya, Muhammed'in bonservis sorununu çözemezse farklı alternatiflere yönelecek. Öte yandan; genç oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.

21 maçta 16 gol attı!

U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Muhammed Kiprit kimdir?

1999 doğumlu genç futbolcu Muhammed Kiprit Türkiye U21 Milli Takım formasını giymektedir. Almanya Füchse Jugend takımı alt yapısında futbol kariyerine adım atan Muhammed Kiprit daha sonra TeBe Jugend oradanda Hertha BSC U19 takımında transfer olmuştur.

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kiprit Türk asıllı Almanya doğumlu gurbetçi futbolcularımızdandır. Yaşantısını Almanya Berlin’de sürdürmektedir.

(Ajansspor)