31 Mayıs Cuma son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Başkan Ali Koç, Teknik direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak kadro için girişimler başlatıldı. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelecek mi? Max Kruse'de son durum nedir? İrfancan Kahveci ve Edin Visca transferi bitiyor mu? Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Takımdan kimler ayrılacak? İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

Ç.RİZESPOR MURİÇ İÇİN NE KADAR İSTİYOR?

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriç transferinde sona yaklaştı. Karadeniz temsilcisi ile bu oyuncu için görüşen Sarı-Lacivertliler’den Rizespor 2 milyon euro bonservis bedeli istedi.

Yeşil-Mavili kulübün Başkanı Hasan Kartal, Muriç’in Fenerbahçe’yi istediği ve kulüpten ayrılacağını söyledi. Kanarya’nın 2 milyon euroluk bonservis bedelini normal karşıladığı ödeme planları üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Transferin 1-2 gün içinde bitmesi bekleniyor. 25 yaşındaki Muriç, Rizespor’da bu sezon 36 maçta 17 gol atıp 8 de asist yapmayı başarmıştı. Kaynak: Star





İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ!

Fenerbahçeli gözlemciler, Avrupa ve Türkiye'den oyuncuları izleyip raporlarını yönetime sunmaya başladı. Sezon boyunca oyuncuları takip eden scout ekibi, gözünü 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na dikti. Pür dikkat bir şekilde Polonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda oyuncu taraması yapan sarı lacivertlilerin takip ettiği oyuncular arasında şu isimler bulunuyor:

Yusuf Can Esendemir - Takımı: Altınordu - Yaşı: 17 - Bölgesi: Sol bek

Ulaş Zengin - Takımı: Altay - Yaşı: 21- Bölgesi: Stoper

Pereira Lage - Takımı: Clermont - Yaşı: 22 - Bölgesi: Orta saha merkez

Guelor Kanga - Takımı: Sparta Prag - Yaşı: 28 - Bölgesi: Orta saha merkez

Daichi Kamada - Takımı: Frankfurt - Yaşı: 22 - Bölgesi: 10 numara

Chiquinho - Takımı: Moreirense- Yaşı: 23 - Bölgesi: 10 numara

Bryan Mbeumo - Takımı: Troyes- Yaşı: 19 - Bölgesi: Sol kanat

Moussa Djenepo - Takımı: Standard Liege - Yaşı: 20 - Bölgesi: Sol kanat

Francis Amuzu - Takımı: Anderlecht - Yaşı: 19 - Bölgesi: Sol kanat

Alexis Claude-Maurice - Takımı: Troyes - Yaşı: 20 - Bölgesi: Sol kanat

Atalay Yıldırım - Takımı: Altınordu - Yaşı: 17 - Bölgesi: Sol kanat

Mama Balde - Takımı: Sporting - Yaşı: 23 - Bölgesi: Sağ kanat

Doğukan Sinik - Takımı: Antalyaspor - Yaşı: 20- Bölgesi: Sağ kanat

Jovan Markovic - Takımı: Craiova - Yaşı: 18 - Bölgesi: Forvet

Florian Aye - Takımı: Clermont - Yaşı: 22 - Bölgesi: Forvet

Silas Wamangituka - Takımı: Paris FC - Yaşı: 19 - Bölgesi: Forvet

David Okereke - Takımı: Spezia - Yaşı: 21 - Bölgesi: Forvet

Bryan Rochez - Takımı: Nacional - Yaşı: 24 - Bölgesi: Forvet

FENERBAHÇE'DEN SÜPER TEKLİF!

Geride kalan kâbus sezonda yapılan yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe’de gündem Başakşehir’in sezona damga vuran yıldızları...

Teknik direktör Ersun Yanal’ın uzun süredir gündeminde olan İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için daha önce nabız yoklayan Sarı- Lacivertliler, harekete geçiyor. Hem de reddedilemeyecek bir teklifle...

Başakşehir’e, para artı iki futbolcu önerilecek. Başakşehir’in de yeni yapılanma kapsamında bu öneriye sıcak bakma ihtimali yüksek. Yurt dışını istemediler İrfan Can’ın adı bir süredir Bundesliga ekipleriyle anılırken Visca için ise İspanya ve Güney ülkelerinden teklifler vardı.

Ancak her iki oyuncunun da Fenerbahçe’ye gitmek istemeleri Başakşehir’in bu anlaşmayı kabul etmesi adına önemli etkenler olarak öngörülüyor.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN FLAŞ KARAR!

Fenerbahçe’de yeni yönetimin görev gelmesiyle bir gençlik hamlesi başlamıştı. Bu çerçevede birçok genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığı gibi Ferdi Kadıoğlu da gelecek vaat eden isimler arasında transfer edilmişti. Dönemin teknik direktörü Phillip Cocu’nun ısrarla istediği Ferdi için kulübü NEC Nijmegen’e 1.4 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ödenmişti. Genç futbolcu büyük ümitlerle gelse de ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Bu sezon tek bir lig maçında bile süre alamayan Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli yetkililerle değerlendirme yaptı. Ancak 19 yaşındaki yıldız, süre alamamasıyla ilgili olarak yaptığı konuşmada şoke edici bir yanıt aldı.

Fiziği yetersiz görülmüş!

Yetkililer tarafından Ferdi’ye, “Fiziğin yetersiz. Şu anki durumunla Süper Lig’de oynaman zor” açıklaması yapıldı. Bu cevaba çok şaşıran genç oyuncu, “Beni alırken durumumu biliyordunuz. Bir kere bile fırsat vermediniz ki” diyerek bu durumdan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Çıkış yolu arıyor

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ferdi’nin morali iyice bozuldu. Gelecek sezon da takımda oynama imkanı olmadığını anlayan yıldız oyuncu artık ayrılık planları yapıyor. Bir sene daha maça çıkmadan zaman geçirmenin kariyerini tehlikeye atacağını düşünen genç isim, menajeriyle kendine çıkış yolu arıyor.

Sarı-lacivertliler geçen sezon Ferdi Kadıoğlu başta olmak üzere birçok genç oyuncuya forma şansı veremedi. Bunda genç oyuncuların birçok açıdan eksiğinin bulunmasının yanı sıra takımın küme düşme hattının içinde uzun süre kalması da etkiliydi. Bu nedenle genç oyuncularla ilgili de risk alınamadı. (Skorer)

FENERBAHÇE'YE CONTE DARBESİ!

Chelsea'den ayrılan İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin Inter ile yaptığı görüşmelerde Fenerbahçe'yi de ilgilendiren gelişmeler oldu. İtalyan çalıştırıcının, Chelsea'de şampiyonluk yaşadığı Victor Moses'ı da İnter'e götürmek istediği belirtildi. İtalyan kulübünün de bonservisi 12 milyon Euro olan Moses için Chelsea ile görüşmelere başladığı belirtildi. Fenerbahçe ise geçen sezon devre arası 1.5 yıllığına kiralanan Moses'ı bırakmak istemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal da Moses konusunda ısrarcı... Nijeryalı futbolcunun da buna sıcak baktığı ve "Ailem İstanbul'a çok kolay uyum sağladı. Çocuklarım eğitim gördüğü okuldan çok memnun. Açıkçası ben de bu kadar kolay adapte olacağımı bilmiyordum. Burada çok mutluyuz. Önümüzdeki sene de Fenerbahçe'de kalmak çok isterim" dediği bildirildi.

Son söz Chelsea'nin olacak!

Ancak bunlar Moses'ın Fenerbahçe'de kalmasına yetmeyebilir. Zira Chelsea, kiralık sözleşmesini tek taraflı sonlandırma yetkisine sahip. İngiliz kulübü, Moses için Fenerbahçe ile yaptığı kiralama sözleşmesine 'Sadece satışı halinde çağrılabilir' maddesi koydurdu. Yani İnter ile Chelsea arasında anlaşma sağlanırsa İngilizler, yıldız futbolcunun kiralık sözleşmesini tek taraflı fesih etme yetkisine sahip ve Moses'ın ayrılığı Fenerbahçe'nin transfer planlarını da baştan aşağı değiştirebilir. (Sabah)

FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİNİ BİTİRİYOR!

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Son olarak Almanya Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Max Kruse'nin Fenerbahçe ile büyük oranda anlaştığı iddia edildi. Alman basını "Max Kruse için en ciddi teklifi Fenerbahçe yaptı. Kruse artık İstanbul'a davet edilmeyi bekliyor. Fenerbahçe'nin golcüsü olmaya yakın" ifadelerini kullandı. Kruse, Bundesliga'da önemli bir keriyeri olan futbolcu..

Hem gol atıyor hem de asist yapıyor

Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı. Bremen ekibinin ardından sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg'da oynayan Alman oyuncu, 2016 yılından bu yana geri döndüğü Werder Bremen formasıyla mücadele ediyor. Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 10 milyon Euro

31 yaşında ve 1.81 boyunda olan golcü futbolcu 14 kez Alman Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. Kruse, Alman Milli Takım formasıyla 4 gole imza attı. Kruse asist özellikleriyle de biliniyor. Bonservisi elinde olan Kruse'nin futbol piyasasındaki değiri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor. Bu 31 yaşındaki bir oyuncu için son derece iyi bir rakam. (Takvim)

ERSUN YANAL SOUCEK'İ İSTİYOR

Zajc’ı satış listesine koyan tecrübeli teknik adamın özellikle istediği isim ise Slavia Prag’ın yıldızı Tomas Soucek. Çekya Ligi’nin en iyi oyuncusu seçilen 24 yaşındaki millî oyuncu 52 maçta 19 gol, 3 gollük bir performans sergiledi. Hücum etkinliğinin yanı sıra ön libero ve stoper mevkilerinde de görev alabilen Soucek için sarı-lacivertliler Slavia’ya 5 milyon avro teklif etti. Ancak Çek ekibinin beklentisi 10 milyon avro. (Türkiye Gazetesi)

AZUBUIKE FENERBAHÇE'DEN HABER BEKLİYOR!

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Mısır ekibi Pyramids'te olan 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun 2 milyon Euro'ya bonservisinin alınabileceği öğrenildi.

Eğer teknik patron Ersun Yanal da transfere onay verirse Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirecek. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da çok başarılı olan Nijeryalı merkez orta saha oyuncusu enerjisiyle orta sahanın ilacı olabilir. Fenerbahçe aynı bölgede forma giyen Emre Belözoğlu ile de anlaşma sağlamıştı. Kaynak: Takvim















