Geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve Kadınlar Türkiye Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendiriyor. İç ve dış transferde toplam dokuz imza attıran Fenerbahçe, gelecek yılın kadrosunu büyük ölçüde tamamlamış oldu. Dış transferde geçtiğimiz sezon Çukurova Basketbol forması giymiş olan Ukraynalı Alina Iagupova ve Sevgi Uzun, sezonu Rusya'nın Dinamo Kursk takımında tamamlayan İspanyol oyuncu Anna Cruz, geçtiğimiz yıl Botaş forması giyen Amerikalı oyuncu Elizabeth Williams ve milli oyuncu Olcay Çakır Turgut gelecek yıl Fenerbahçe forması giyecek.

İÇ TRANSFERDE DÖRT İMZA

Başantrenörlüğe Victor Lapena'yı getiren Fenerbahçe, iç transferde de 4 isimle anlaştı. Sarı lacivertliler Tuğçe Canıtez ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.