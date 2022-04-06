Kötü geçen sezonu ligi ikinci sırada bitirerek tamamlamak isteyen Fenerbahçe , yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak istiyor. Gelecek sezon takımı dünyaca ünlü bir yabancı hocaya emanet etmeye hazırlanan sarı lacivertlilerde şampiyonluk hedefi için iddialı bir kadro kurulurken, takımı hedefe götürecek bu futbolcuları genç ve potansiyelli isimlerden seçmek istiyor.

Sarı lacivertliler bu doğrultuda Danimarka ve Avrupa futbolunun yükselen yıldızı Midtjylland'ın formasını giyen 3 futbolcuyu listesine aldı. Kanarya bu oyunculardan en az 2'sini kadrosuna katmayı planlıyor.

Raphael Onyedika

Fenerbahçe'nin en çok üzerinde durduğu isim ön libero Raphael Onyedika. 20 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Danimarka ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

Monaco ve PSV de Raphael'in peşinde. 1.84 boyundaki futbolcu hem güçlü hem de çok teknik. Kanarya bu ismi alarak gelecekte yüksek rakamlara satmayı hedefliyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan genç futbolcu, bu sezon forma giydiği 37 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Evander da Silva Ferreira

Kanarya aynı kulüpten iki Brezilyalı oyuncuyu da izlemeye almış durumda. Biri 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Evander.

Danimarka ekibine Vasco da Gama'dan 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 1.79 boyundaki Sambacı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Evander bu sezon 38 maçta Midtjylland forması giyerken, 14 gol ve 5 asistle forvetlere taş çıkartacak bir performans sergiledi.

Junior Brumado

Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer futbolcu ise 22 yaşındaki forvet Junior Brumado.

2018-2019 sezonunda Brezilya ekibi Bahida'dan 2.2 milyon euro karşılığında Midtjylland kadrosuna katılan genç futbolcu bu sezon 30 maçta sahaya çıktı. Brumado bu maçlarda 9 kez fileleri havalandırırken 3 de gol pası verdi. 22 yaşındaki Sambacı'nın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.