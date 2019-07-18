Fenerbahçe'den transfer için 7 milyon euroluk paket!

Fenerbahçe, Başakşehir’in toplam 9 milyon Euro istediği Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için 7 milyon Euro’luk teklif yaptı. Başakşehir indirime yanaşırsa imzalar atılacak.

18 Temmuz 2019, Perşembe 08:15 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den transfer için 7 milyon euroluk paket!

Yaz transfer sezonunun yıldızı olan Fenerbahçe'de transferler duracak gibi görünmüyor. Hafta başında Comolli ile bir görüşme yapan Ersun Yanal, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi takımda görmek istediğini söyledi. Comolli de hemen harekete geçti.

ARADAKİ FARK 2 MİLYON

Başakşehir'in daha önce toplam 9 milyon Euro istediği Mahmet ve İrfan Can için sportif direktör Comolli, 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

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FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

Hem Mahmut hem de İrfan'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Sarı-Lacivertli kulübün elini güçlendirirken, Başakşehir'in bu teklife birkaç gün içinde cevap vermesi bekleniyor.

İKİ KULÜP ORTADA BULUŞABİLİR

Olumlu cevap gelirse iki oyuncu da F.Bahçe'nin Avrupa kampında yer alacaklar. İki kulübün de temas halinde olduğu Başakşehir'in bir miktar indirimi kabul ettiği de iddia ediliyor.

Kaynak: Takvim

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