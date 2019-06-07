Son derece sıkıntılı geçen bir sezonun ardından önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe, 3 Sırp oyuncuyla temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Comolli'nin yürüttüğü transfer çalışmalarında ön libero Fejsa, sol bek Kolarov ve santrfor Mitrovic'de önemli mesafe kaydedildi.

KOLAROV SOLA GÜÇ KATACAK​

Fejsa'nın Benfica'dan, Kolarov'un da Roma'dan bonservisinin alınması planlanıyor. 1 yıllık sözleşmesi kalan Kolarov'da şu ana adar bir problem yaşanmadı. Fejsa'da da sorun yok. Ancak sakatlık raporları inceleniyor.

FEJSA DİDİK DİDİK EDİLİYOR!

Fejsa'nın önceki sakatlıklarından kalan bir problemin olup olmadığı didik didik edilecek ve çok kapsamlı bir kontrolden geçirilecek. Bunun dışınde hem kendisiyle hem de Benfica ile el sıkışılmış durumda...

FULHAM İLE MASAYA OTURULACAK

Mitrovic'in menajeri ile temasa geçildi. Premier Lig'de küme düşen Fulham'ın yetkilileriyle de masaya oturulacak ve 1 ya da 2 yıllık kiralama teklifi yapılacak. Ancak Mitrovic'i başka isteyen kulüpler de var.

Kaynak: Takvim