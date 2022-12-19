Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe , bir yandan lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da eksik görülen mevkilere takviye yapmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Savunmanın soluna hem kaliteli hem de yabancı sınırına takılmayacak bir isim arayan Sarı-Lacivertli kulüpten önemli bir hamle geldiği öğrenildi. İşte detaylar...









MÜJDELİ HABER GELDİ

Rayo Vollecano ile oynanan özel maçta sakatlanan Joao Pedro’nun son durumu yüzleri güldürdü. Ameliyat riski ortadan kalkan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu konservatif tedaviyle 2,5-3 aylık bir zaman dilimi içinde takıma dönecek.

JESUS AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var. Sezon sonuna kadar hocamızın burada olduğu çok net bir durum. Doğru süre geldiği zaman bunun devamını zaten kim istemez. Ben Jesus'un da farklı bir şey düşünmeyeceğine inanıyorum. Hoca, İstanbul'u seviyor. Türk insanına karşı müthiş bir iklim içinde kendini hissediyor" dedi.









ARDA'YA DEV TALİP

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Hollanda devi Ajax çok ciddi bir şekilde harekete geçmiş durumda! Ajax'lı kurmayların Arda Güler'in ailesi ile birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la da temasa geçtiği öğrenildi. Adeta dört bir yandan Arda'yı ablukaya alan Ajax'ın temaslarının hızlandıracağı öğrenilirken, yıldız oyuncunun da gelişimini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için Hollanda kulübüne sıcak baktığı ifade ediliyor.

GELECEĞİN SOL BEKİ

Fenerbahçe'nin Atletico Minerio'nun 21 yaşındaki sol beki Rubenis Antonio Dias'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. 21 yaşında ve 1.78 boyunda olan Rubens'in kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının Aralık ayında sona erecek.

YAŞI 21, PİYASASI 4 MİLYON EURO

Piyasa değeri 4 milyon Euro civarında olan oyuncuyu uygun fiyata almak almak için önemli bir şansa sahip olan Fenerbahçe'nin futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği ve olumlu bir görüşme yaptığı kaydedildi. Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Rubens ile anlaşma durumu olması halinde kulübü ile de bonservis pazarlığı yapılacak. Rubens, bu sezon 43 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. 1.78 boyundaki solak yıldız, güçlü fiziğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Rubens, Brezilya'da gelecek vadeden savunma oyuncularından birisi olarak görülüyor. 21 yaşındaki Rubens, hücuma olan katkıları ile de biliniyor.







