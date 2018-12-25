Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ta kadro dışı olan Tolgay Arslan transferinde takas konusunu gündemden çıkardı.

Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajerlerine, "Oyuncu bonservisini alırsa kendisiyle bedelsiz transfer konusunda görüşebiliriz" mesajını iletti. Tolgay'ın alacaklarına karşılık bonservisini Beşiktaş yönetiminden talep ettiği bildirildi. Fenerbahçe, Tolgay'ı Beşiktaş'tan alamadığı parasını da ödeyerek transfer etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Tolgay'a takas olarak düşündüğü Şener'i ise vermek istemiyor. Bu arada Fenerbahçe, Ozan'ı sezon sonuna kadar Alanyaspor'a kiralamaya sıcak bakıyor.