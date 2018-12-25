Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a tek şart

Tolgay Arslan’da takas formülünü rafa kaldıran Fenerbahçe yönetimi menajerlere, “Beşiktaş’tan bonservisini alırsa görüşürüz” mesajı gönderdi.

25 Aralık 2018, Salı 08:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a tek şart

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ta kadro dışı olan Tolgay Arslan transferinde takas konusunu gündemden çıkardı.

Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajerlerine, "Oyuncu bonservisini alırsa kendisiyle bedelsiz transfer konusunda görüşebiliriz" mesajını iletti. Tolgay'ın alacaklarına karşılık bonservisini Beşiktaş yönetiminden talep ettiği bildirildi. Fenerbahçe, Tolgay'ı Beşiktaş'tan alamadığı parasını da ödeyerek transfer etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Tolgay'a takas olarak düşündüğü Şener'i ise vermek istemiyor. Bu arada Fenerbahçe, Ozan'ı sezon sonuna kadar Alanyaspor'a kiralamaya sıcak bakıyor.

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