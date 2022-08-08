Fenerbahçe 'de stoper bolluğunun ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un talimatıyla yönetim harekete geçildi. Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin transfer edilmesinin ardından Caulker ve Lemos'a takım aranmaya başlanmıştı. Son olarak Tisserand'dan da kendisine kulüp bulması istendi. Öenceki sezon 4 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Demokratik Kongolu stopere Bundesliga kulüplerinden teklif olduğu biliniyor. Ancak Tisserand'a şu ana kadar 2 milyon Euro'luk teklif geldiği de ifade ediliyor. Teknik direktör Jorge Jesus sezonun geri kalanında Szalai, Serdar Aziz, Luan Peres ve Gustavo Henrique ile yoluna devam etmek istediği bildirildi.

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