Orta alana takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, yeni bir ismi gündemine aldı. Josef'in satılmasının ardından önliberoda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerin Lille'de oynayan Thiago Mendes için düğmeye bastığı ileri sürüldü.

Kanarya'nın kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği belirtildi.

Genç orta saha, savunma özellikleriyle öne çıkarken, sert futboluyla dikkat çekiyor.

Thiago Henrique Mendes Ribeiro, 2017'de Sao Paulo'dan 9 milyon euroya transfer edilmişti. Bu sezon 14 maça çıkıp 1 asist yaptı. (Takvim)