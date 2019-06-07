Türk futbolunun son dönemde yetişen en önemli yeteneklerinden biri olan Merih Demiral, İtalyan devi Juventus’un formasını giymek için artık gün sayıyor...

Bu transfer Fenerbahçe camiası için üzerinde durulması gereken çok önemli bir konuyu da ortaya çıkarıyor. Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen Merih için Juve’nin 15 milyon euro teklif vermesi sonrası ilginç bir tablo gözler önüne serildi.

Fenerbahçe’de kendisine asgari ücret ödenmesini kabul etmeyip Portekiz’e 3. Lig takımı Alcanenense’ye bedelsiz transfer olan genç stoper, arkasında derin izler bıraktı.

2015-16 sezonundan sonra ayrılan 21 yaşındaki oyuncunun değerini fark edemeyen Fenerbahçe stoperler için hem ciddi paralar harcadı hem de hiçbir başarı bulamadı.Merih’in A Takım’da yer almaya başladığı 2013 yılından itibaren sarı-lacivertliler bugüne kadar 11 stoper transfer etti, 23 milyon euro harcadı.

PEREIRA FAKTÖRÜ

Merih Demiral’ın düzenli idmanlara çıkması 2015-16 sezonuna denk geldi. 2013’den itibaren A takımla antrenmanlara çıksa da Vitor Pereira dönemiyle idmanlarda kalıcı oldu. Ancak Pereira’nın 21 yaşındaki oyuncuyu beğenmesine karşın forma vermemesi dikkat çekti.

Yönetimin hatası kadar teknik anlamda da sıkıntılar oldu. Fenerbahçe’de Merih Demiral yerine kiralık olarak alınan Abdoulaye Ba ve ertesi sezon Roman Neustadter tercih edildi. Merih Demiral da geleceğini göremeyince Temmuz 2016’da vedalaştı.

İşte F.Bahçe’nin Merih’e şans vermeyip para harcadığı stoperler:

- Bruno Alves-5.5 milyon euro

- Michal Kadlec- 4.5 milyon euro

- Egemen Korkmaz-Bedelsiz

- Simon Kjaer-7.6 milyon euro

- Abdouleye Ba-Kiralık

- Martin Skrtel-5 milyon euro

- Luis Neto-Kiralık

- Diego Reyes-Bedelsiz

- Sadık Çiftpınar-750 bin tl

- Serdar Aziz-Bedelsiz

- Roman Neustadter-Bedelsiz

SIFIRDAN ZİRVEYE

Merih Demiral, futbolculuk kariyerinde adeta sıfırdan zirveye çıktı. 2016’da Portekiz’in 3. Lig takımlarından Alcanenense takımına bedelsiz giden Merih, hemen fark edildi.

Sporting Lizbon tarafından keşfedilen genç yıldıza, 2017’de sadece 180 bin euro ödendi. Sporting’in genç takımlarında da kendisini hemen gösterip, A takım seviyesine çıkan yıldız savunmacı, bu sezon başında 650 bin euroya Aytemiz Alanyaspor’a kiralandı ve daha sonra bonservisi alındı.

Süper Lig’de de kendisini kanıtlamasına 6 ay yetince, 21 yaşındaki stoper sezonun ikinci yarısında Serie A takımlarından Sassuolo’ya 6.5 milyon euroya satıldı, yükselişini burada sürdürdü. Önce A Milli Takım’a seçilen yetenekli futbolcu, şimdi de Cristiano Ronaldo’lu Juventus tarafından 15 milyon euro ile transfer ediliyor.

Kaynak: Skorer