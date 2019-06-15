Geçtiğimiz sezonu kabus bir şekilde geçiren Fenerbahçe yeni sezonda işi sağlam tutmak istiyor. Sarı Lacivertli ekip Murat Sağlam'ı kadrosuna kattığını açıkladıktan sonra yine genç bir isme yöneldi.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor’da görev alan eski oyuncusu Yasir Subaşı’nı tekrar kadrosuna dahil etti. Sarı-Lacivertliler Yasir için Ümraniye ekibine 1 milyon TL ödeme yapacak.

Yasir 1. Lig ekibi Adana Demirspor’un da gündeminde yer almıştı.

Başkandan açıklama

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yasir Subaşı için Fenerbahçe’den teklif almadıklarını söyledi.

Başkan Yoğurtçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iddia edildiği gibi Yasir Subaşı’nın Fenerbahçe’ye transfer olmadığını belirterek, "Şu anda böyle bir şey yok. Yasir Subaşı’nın sözleşmesinde Fenerbahçe talep ederse, belli bir miktar ödeyerek, bonservisini geri alabileceğine dair madde var. Şu ana kadar Fenerbahçe’den böyle bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı.

Yasir Subaşı'nın kariyeri

Fenerbahçe altyapısından yetişen 1996 doğumlu olan ve savunmanın solunda görev yapan Yasir, 2015 yılında Sarı-Lacivertliler ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Yasir, ilk resmi maçına Vitor Pereira döneminde Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor maçı ile çıktı.

Tuzlaspor filelerini havalandırarak kariyerindeki ilk gole imza atan Yasir, o dönem büyük dikkat çekmişti.

Yasir, ertesi sezon başında Anadolu Üsküdar'a kiralırken bir sonraki sezonu da memleketinin takımı Sakaryaspor'da kiralık olarak geçirdi.

Tekrar Fenerbahçe'ye dönen Yasir, yine takımda düşünülmezken bu kez bonservisi ile Ümraniye'nin yolunu tuttu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2018/19 sezonunda Ümraniye ekibinde 23 maçta forma giyen Yasir Subaşı 1 gol kaydetti.