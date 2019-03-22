Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler'de sol bek pozisyonuna yapılması planlanan takviye için adaylar arasında yer alan futbolculardan birinin de Loris Benito olduğu öğrenildi.

SCOUT EKİBİ TAKİP EDİYORDU

İsviçre ekibi Young Boys ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Loris Benito'nun takip edildiği ve olumlu rapor verildiği ifade edildi.

RAPOR OLUMLU

Hasan Ali Kaldırım ile İsmail Köybaşı'nın bir çok zaman eleştirilmesi yönetimi sol bek takviyesine zorladı. Yanal'ın bu bölgede rekabetin artmasını istediği öğrenildi.

Kaynak: Takvim