Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İsviçreli sol bek geliyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal sol beke takviye isteyince yönetim harekete geçti. Benito için olumlu rapor geldi. Young Boys’la sözleşmesi bitecek olan İsviçreli futbolcu daha önce Benfica forması da giydi.
Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler'de sol bek pozisyonuna yapılması planlanan takviye için adaylar arasında yer alan futbolculardan birinin de Loris Benito olduğu öğrenildi.
SCOUT EKİBİ TAKİP EDİYORDU
İsviçre ekibi Young Boys ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Loris Benito'nun takip edildiği ve olumlu rapor verildiği ifade edildi.
RAPOR OLUMLU
Hasan Ali Kaldırım ile İsmail Köybaşı'nın bir çok zaman eleştirilmesi yönetimi sol bek takviyesine zorladı. Yanal'ın bu bölgede rekabetin artmasını istediği öğrenildi.
Kaynak: Takvim