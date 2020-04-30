2018 yılında Altınordu'dan Barış Alıcı'yı transfer eden Fenerbahçe, genç oyuncunun ikiz kardeşine de göz dikti. Sarı-Lacivertliler'in sağ bekte oynayan Kerim için kulübü Altınordu ile temasa geçtiği öğrenildi.

Bu transferde Barış Alıcı'yı da Fenerbahçe'ye getiren menajer Ömer Koray Uzun'un devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe, Kerim'in ikiz kardeşi olan Barış'ı Westerlo'ya kiralamıştı. (Takvim)