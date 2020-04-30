Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Kerim Alıcı

Son dakika haberi... 2018 yılında Altınordu'dan Barış Alıcı'yı transfer eden Fenerbahçe, genç oyuncunun ikiz kardeşine de göz dikti. Sarı-Lacivertliler'in sağ bekte oynayan Kerim için Altınordu ile temasa geçtiği öğrenildi.

30 Nisan 2020, Perşembe 09:18 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Kerim Alıcı

2018 yılında Altınordu'dan Barış Alıcı'yı transfer eden Fenerbahçe, genç oyuncunun ikiz kardeşine de göz dikti. Sarı-Lacivertliler'in sağ bekte oynayan Kerim için kulübü Altınordu ile temasa geçtiği öğrenildi.

Bu transferde Barış Alıcı'yı da Fenerbahçe'ye getiren menajer Ömer Koray Uzun'un devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe, Kerim'in ikiz kardeşi olan Barış'ı Westerlo'ya kiralamıştı. (Takvim)

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