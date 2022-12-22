Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın'ın transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe , Marsilya’nın 19 yaşındaki savunmacısını da kiralamaya çalışıyor.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre iki kulüp, genç yıldız konusunda anlaşmaya yakın. Genç oyuncu gelirse, 21 yaş altı kontenjanında yer alacak. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...

Luan Peres Aslan’ı bekliyor

Brezilyalı savunmacı, 15 Eylül’deki Rennes maçında yaşadığı sakatlığın ardından geçen hafta çalışmalara başlamıştı. Ancak Luan Peres’in tam olarak hazır hale gelmesi için zamana ihtiyacı var.

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Sağlık ekibinin ve teknik heyetin şu anki planlamasına göre 28 yaşındaki savunmacı, 8 Ocak’taki Galatasaray derbisinde tam olarak oynayacak duruma gelecek. Başarılı stoperin, derbi öncesindeki maçlarda ise kısa süreli dakikalarla sahaya çıkma ihtimali var.





Jorge Jesus kararını verdi

Tecrübeli teknik adam, bu sezon zorlu maçlarda hep 3’lü savunmayı tercih etmişti. Luan’ın ardından Gustavo’nun da sakatlanması nedeniyle Sarı-Lacivertliler’in bu taktiği kullandığı son resmi maç 27 Ekim’deki 3-0’dan çevrilen Rennes mücadelesi olmuştu. Jesus, Trabzonspor karşısında da bu plana dönüş yapmaya hazırlanıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai, defansın merkezini oluşturacak.

Halil Umut Meler ile ikinci kez

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev kapışmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler, daha önceiki takım arasında 25 Kasım 2018’de oynanan lig maçında görev yapmıştı. Yine Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Bordo-Mavililer 2-1 kazanmıştı. Trabzonspor, 36 yaşındaki hakemin yönettiği 23 mücadelede 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Fenerbahçe ise, Halil Umut Meler’in maçlarında en fazla düdük çaldığı takım konumunda. Sarı-Lacivertliler, Meler’in görev yaptığı 29 karşılaşmanın 18’ini kazandı, 4 kez berabere kaldı ve 7’sinde mağlup oldu.

Hücum hattı belirsiz

Sarı-Lacivertliler’de zorlu mücadelede Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel’in de kanatlarda görev yapması bekleniyor. Orta sahanın merkezinde Arao ve Crespo’nun yeri garanti gibi. Hücum hattı konusundaysa Portekizli hocanın henüz karar vermediği öğrenildi. Jorge Jesus, deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen oyun felsefesini değiştirmeyecek.

Tecrübeli teknik adam öğrencilerinden yine önde basmalarını, şok presle rakibi hataya zorlamalarını istiyor. Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, Trabzonspor’u devirerek hem zirvedeki yerini korumak hem de Bordo-Mavililer ile arasındaki puan farkını 9’a yükseltmeyi hedefliyor.

10 milyon TL'lik teklif...

Altay Bayındır ile birlikte sözleşmesi uzatılmak istenen İsmail Yüksek'le görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, milli futbolcuya senelik 10 milyon TL teklif etmişti. Oyuncu cephesi ise Fenerbahçe ile yeniden anlaşmayı arzularken, ücretin sabit kalmadan yıllar içinde artmasını talep etmişti.

Bir yandan İsmail Yüksek, Fenerbahçe ile yeni sözleşmesini görüşürken diğer yanda ise transfer için nabız yoklayanlar da var... Alman ekibi Bayer Leverkusen'in yetkilileri, sezon başından bu yana takip ettikleri oyuncu için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

5-6 milyon Euro civarında bonservis

Fenerbahçe yönetimi, İsmail'in sözleşmesini uzatmak isterken Bundesliga'nın önemli takımlarından Leverkusen ise 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe kurmayları ise ocak ayında kesinlikle oyuncu satışı yapmayı düşünmüyor. Tüm teklifler sezon sonunda değerlendirilmeye alınacak. İsmail Yüksek'in bu olası transferi gerçekleşirse Bayer Leverkusen'de orta alanda forma rekabetine gireceği isimler ise Exequiel Palacios, Kerem Demirbay, Robert Andrich, Nadiem Amiri, Charles Aranguiz olacak.

Savunmaya 2.06'lık kule: Isaak Toure

Jorge Jesus bu sezon genelde 3’lü savunmayı tercih etti. Elinde sadece 4 stoper bulunan Portekizli hoca, Luan Peres’in uzun süreli sakatlığı nedeniyle rotasyon konusunda zorlandı. Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak, öncelik olarak belirlendi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor’un Milli stoperi Samet Akaydın’ın işini bitirmek üzere. Ancak yönetim, sadece Samet’le yetinmeyecek gibi görünüyor. Sarı-Lacivertliler, TFF’nin 21 yaş altı yabancılar için belirlediği 3 oyunculuk kontenjanı ocak ayında kullanmayı planlıyor.

Sezon başında Marsilya’dan Luan Peres’i transfer eden Fenerbahçe, şimdi de Fransız ekibinin genç stoperi Toure’yi renklerine bağlamak için çalışıyor.

Fransız basınına göre Fenerbahçe’nin hedefinde, Marsilya’nın 19 yaşındaki stoperi Isaak Toure var. Fildişi asıllı Fransız oyuncu için Sarı-Lacivertliler’in satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Marsilya, genç yıldızı kiralamaya sıcak baksa da opsiyon konusunda çekimser. Tarafların bu konu üzerinde de anlaşma sağlaması halinde, Toure’nin sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyeceği iddia edildi.

Hem stoper hem sol bek

Isaak Toure, Fransız futbolunun oyuncu fabrikalarından Le Havre altyapısından yetişti. Marsilya, 19 yaşındaki stoper için sezon başında 5.5 milyon Euro bonservis ödedi. Ancak teknik direktör Tudor, genç futbolcuya bu sezon fazla şans vermedi. Toure, ligde sadece 5 maçta 65 dakika süre alabildi. 19 yaşındaki stoper, 2.06 m.’lik boyuyla dikkat çekiyor. Isaak Toure, uzun boyuna rağmen son derece atletik. Solak olan genç yetenek, sol bek olarak da görev yapabiliyor.

Fransa U19’da oynuyor

Başaılı oyuncu, Fransa U19 Milli Takımı’nın formasını giyiyor. Toure, geçtiğimiz yaz düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale çıkan Fransa’nın savunmadaki en önemli isimlerinden biriydi.

19 yaşındaki stoper, U19 Milli Takımı’nda, Angers’li Ousmane Camara’nın ardından ikinci kaptan konumunda. Isaak Toure’nin menajerlik şirketi olan ND Management, aynı zamanda bir dönem Sarı-Lacivertli formayı giyen Yassine Benzia ve Simone Falette’in temsilciliğini de yapıyor.



