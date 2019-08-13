Ali Koç yönetiminde yaptığı genç oyuncu transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe’nin hedefindeki son isim belli oldu. Sarı lacivertliler Almanya’da Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu’yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için hamlede bulundu. Genç futbolcu, son iki sezonda forma giydiği Almanya’da 19 Yaş Altı Ligi’nde de fırtına gibi esti ve 38 maçta 25 gol atıp 11 asist yaparak, henüz 18 yaşında Schalke 04’ün A takımına yükseldi.

TEKLİF YAPILDI

Geçen sezon Schalke 04 formasıyla Bundesliga’da 13 maçta 2 gol atan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki genç yıldız için sarı-lacivertli yönetim Alman kulübüyle temasa geçti. Milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Ahmed için Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralık teklifinde bulundu.

ERSUN YANAL'DAN TAM NOT

5-6 milyon Euro satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan da pay vermeyi düşünen Fenerbahçe’nin teklifine Schalke 04’ün bu hafta yanıt vermesi bekleniyor. Santrfor bölgesinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Ahmed için Ersun Yanal’ın da tam not verdiği öğrenildi. Ahmed Kutucu, geleceğin en önemli yıldız adaylarından birisi olarak gösteriliyor.

Ahmed Kutucu, 17 Yaş Altı Milli Takımı’yla 2017 Dünya Kupası’nda mücadele etmiş ve bir gol kaydetmişti.

Kaynak: Sözcü