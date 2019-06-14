Fenerbahçe-Emre Belözoğlu flörtünde son dakika... Kulübün eski günlerdeki gibi şampiyonluk havasında olmasını isteyen yönetim, takımın eski kaptanının futbolu Fenerbahçe’de bırakmak için yeniden kadroya katılmasının etkili olacağını düşünüyor. Bu sezon saha içinde bir lider olmaması sebebiyle küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe'de ilk hedef Emre Belözoğlu olarak belirlenmişti.

Akşam saatlerinden sürpriz bir gelişme yaşandı. A SPOR'da yer alan habere göre Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye transferi konusunda Ali Koç ile kulüp binasında bir araya geldi.

39 yaşındaki futbolcuyla resmi imzaların atılması ve transfer duyurusunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Galatasaray altyapısında yetişen Emre Belözoğlu, 2008-2013 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi ve 2 Süper Lig (2010-11 ve 2013-14), 2 Türkiye Kupası (2011-12 ve 2012-13) şampiyonluğu yaşadı.