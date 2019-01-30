Ara transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala Fenerbahçe ile ilgili Belçika'dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Ülkede yayım yapan L'Avenir gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sarı Lacivertli kulüp Club Brugge'de forma giyen Fransız stoper Benoit Poulain ile yakından ilgileniyor.

Haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Brugge'den henüz kontrat yenileme talebi almadığı ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağının önümüzdeki saatlerde belli olacağı ifade edildi.

Benoit Poulain kimdir?

27 Temmuz 1987 doğumlu olan Benoit Poulain, bu sezon Club Brugge formasıyla 24 maçta forma giyip 1 gol atarak takımın değişilmez isimlerinden biri oldu.

Görev verildiğinde sağ bek mevkiinde de oynayabilen deneyimli stoperin güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

1.89 boyundaki Poulain, kariyerinde şimdiye dek Nimes, KV Kortrijk ve Club Brugge takımlarında top koşturdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler