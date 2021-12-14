Fenerbahçe 'de sürpriz Sinan Bolat gelişmesi... Altay Bayındır'ın sakatlığının uzun süreceği haberi sonrası kaleci arayışlarına geçen kurmayların gündemine Belçika ekiplerinden Gent'te forma giyen Sinan Bolat gelmişti. Takımıyla olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini korurken, 33 yaşındaki tecrübeli eldivenden flaş bir açıklama geldi.

Lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertlilerde ligin 11. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Altay Bayındır'dan gelen bu haberler de moral bozmuştu.

BONSERVİS BEDELİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Altay Bayındır'ın sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle kaleci arayışına başlayan Fenerbahçe için Sinan Bolat ismi gündeme gelmişti.

Milli kalecinin kulübü Gent'in 33 yaşındaki file bekçisinin ocak ayında ayrılışına çok sıcak bakmadığı belirtilirken, çok ısrar olması halinde ise 3 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği ileri sürülmüştü.

SİNAN BOLAT'TAN FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Belçika basınından De Zondag ile geleceği ve Fenerbahçe'nin ilgisi hakkında konuşan Sinan Bolat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bolat takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili, "Sözleşmenin sonundayım ama henüz yöneticilerle görüşmedim. Bu konuda çok endişeli değilim." ifadelerini kullandı.

Bolat'ın bu ifadeleri takımda kalacağı ve sözleşmesini uzatmaya sıcak olduğu yönünde yorumlandı.

29 MAÇTA 22 GOL YEDİ

Bu sezon Gent kalesini 29 resmi maçta koruyan tecrübeli file bekçisi, 22 gol yerken, 5 kez de kalesini gole kapattı.

SİNAN BOLAT GALATASARAY'DA DA FORMA GİYMİŞTİ

Türkiye'de Galatasaray ve Kayserispor formalarını giyen 33 yaşındaki kalecinin kariyerinde Genk, Standart Liege, Porto, Brugge, Nacional, Arouca ve Antwerp takımları bulunuyor. (Akşam)