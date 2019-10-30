tKanarya'da ara transfer dönemine yavaş yavaş ısınmaya başladı.

Ligin geride kalan döneminde özellikle sol bek mevkisinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe’nin öncelikle bu sorunu halletmeyi planladığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler yeni bir sol bek için harekete geçerken, menajerlerin önerdiği Leipzigli Marcelo Saracchi için girişimler başladı.Geçen sezon River Plate’den transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 2 maçta görev aldığı için oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Bu oyuncuyu bir süre daha izleyecek olan Fener’de son kararı Teknik Direktör Ersun Yanal verecek. (Star)