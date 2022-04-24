İyi bir golcü almak isteyen Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe 'nin şu anda Vitesse'de forma giyen Lois Openda'yı takip ettiği ifade edildi.

Bu sezon Hollanda Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki oyuncu, 41 maçta 18 gol 5 asistlik istatistiklerle oynadı. Bonservisi Club Brugge'de bulunan Belçikalı forvetin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç golcünün Vitesse ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Openda'nın güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Fas asıllı Belçikalı oyuncu Belçika U-21 takımıyla 15 maça çıktı ve 13 gollük performans sergiledi. 22 yaşındaki hücum oyuncusu santrfor bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatlarda da forma giyebiliyor. (A Spor)