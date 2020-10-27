Sarı-Lacivertliler, 16 transferle adeta kadroyu baştan yarattı. Üstelik takımın başına da yeni bir teknik direktörü, Erol Bulut’u getirdi. Bu büyük değişime rağmen Fenerbahçe neredeyse hiç uyum sorunu yaşamadan sezona müthiş bir başlangıç yaptı. İlk 6 haftada Rizespor, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor’u mağlup eden Kanarya, Galatasaray ve Hatay deplasmanlarından da beraberlikle döndü. Fenerbahçe böylece 2011-12’den sonra ilk kez sezonun ilk 6 haftasını namağlup bir şekilde geçmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler, Ali Koç döneminin ilk sezonunda 6 haftada 7 puan, ikinci sezonunda ise 11 toplamıştı.

Erol Bulut’tan bir ilk

Sarı-Lacivertliler’in başarılı teknik patronu da sezona yapılan bu müthiş girişle adını tarihe yazdırdı. Erol Bulut, 1999-2000 sezonunda Turhan Sofuoğlu’ndan sonra Fenerbahçe’nin başındaki ilk 6 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen ilk teknik adam olmayı başardı.



