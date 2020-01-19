Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Kadıköy’de 3-1 devirdikten sonra Rize’de de 2-1’lik skorla kazanarak devreyi kapatmıştı. Araya da bir hayli moralli giren Sarı- Lacivertliler, ikinci yarıda da kaldığı yerden devam etti. Ersun Yanal’ın öğrencilerinin şampiyonluk yolunda 2020 yılındaki ilk durağı Gaziantep oldu. İlk 45 dakikada iki takım da etkisiz bir oyun ortaya koydu. Vedat Muriç ve Max Kruse’ın çabaları yeterli olmadı. Ancak bu iki isim, ikinci devrede başroldeydi. Kanarya, ikinci 45 dakikaya Garry Rodrigues’in direkten dönen topu ile başladı.

İkinci yarıda onlar çözdü!

5 dakika sonra ise Muriç’in ortasında Kruse’nin kafası 1-0 skorda dengeyi değiştirdi: 1-0. Sarı- Lacivertliler, mücadelenin geri kalanında da Marius Sumudica’nın ekibine şans tanımadı. Muriç de 90+2’de takımına 2-0’lık zaferi getirdi. Gelecek 3 haftada Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, çok kritik bir virajı dönmenin sevincini yaşarken maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.