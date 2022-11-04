Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen, 4 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 26 puanla liderlik koltuğunda oturan, Avrupa Ligi'nde namağlup zirvede gruptan çıkmayı başaran Fenerbahçe 'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Uzun süredir sakatlığı bulunan Luan Peres'in ardından Gustavo Henrique'nin Rennes maçını tamamlayaması sonrası Kanarya, stoper arayışına girdi.

JESUS'UN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Defans hattında yaşanan eksikliklerden ötürü Attila Szalai'yi her maçta oynatmak zorunda kalan Portekizli çalıştırıcı, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmiş, "Altay için rotasyon yapmak istesek 2 kalecimiz daha var ama Szalai için aynı şeyi söyleyemem. Szalai'nin yerine sakatlıklardan dolayı oynatabileceğimiz stoper yok. Szalai bütün maçlarda oynadı, oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Lige ara verilince de milli takıma gidecek ve orada da devam edecek. Ancak Szalai normal bir sporcu değil. Normalin dışında bir sporcu."

'BELKİ STOPERDE BEN OYNARIM'

"Orta saha ve ön bölgede rotasyon yapabiliyoruz ama savunma için aynı şeyi söyleyemem. Peres ve Gustavo ne zaman dönecek bilmiyoruz. İki stoperden biri sakatlanırsa kimi oynatacağım bilmiyorum. Belki ben oynarım. Şaka yapıyorum, bir fikrim var." ifadelerini kullanmıştı.

KAAN AYHAN İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Transferde önceliği savunma hattına veren Fenerbahçe, rotayı Kaan Ayhan'a çevirdi. Sarı Lacivertliler, yaz transfer döneminde ismi ciddi şekilde Galatasaray 'la anılan milli stoper için Sassuolo ile görüşmelere başladı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

NTV Spor'un haberi göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo ile görüşmelere başladı. Serie A ekibinde istediği süreyi alamayan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Kaan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sassuolo’nun ise 6 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu talep ettiği gelen haberler arasında. Yönetim, pazarlıklara devam ediyor.

Başarılı oyuncunun stoperin yanı sıra sağ bek ve orta sahada da oynayabilmesi, kendisinin ilk tercih olmasının nedeniyle arasında. Kaan Ayhan, bu sezon İtalyan ekibi Sassuolo ile 9 maçta görev aldı 1 gol atma başarısı gösterdi.