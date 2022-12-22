Fenerbahçe 'de kurmaylar transfer çalışmalarına başladı. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerin genç stoperin peşine düştüğü kaydedildi. 19 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'nin fiyat sorduğu ve Yunan temsilcisinin dudak uçuklatan bir talepte bulunduğu öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig 'de oldukça etkili bir sezon geçiren sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da İstanbulspor karşısında zorlanmadan tur atladı. Sarı-lacivertliler transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.





CRESPO'YA TALİP ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerinin dikkatini çekti. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; La Liga ekiplerinden Sevilla, Miguel Crespo'yu transfer etmek için çalışmalarına başladı.

Sevilla'nın Fenerbahçe'ye Portekizli yıldız için yaklaşık 10 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulunacağı öne sürüldü. Miguel Crespo'ya Ligue 1 ekibi Marsilya'nın da talip olduğu aktarıldı.

SAMET AKAYDIN GÜNDEMDE

Sarı-lacivertlilerin stoper tandemine Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı eklemek istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacı için Spor Toto Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladığı aktarıldı. Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki görüşmelerin devam ettiği, Samet Akaydın'ın ise sarı-lacivertlilerde forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.









19'LUK STOPER HAMLESİ

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, 19 yaşındaki Yunan stoper Konstantinos Koulierakis'in peşine düştü. Sarı-lacivertlilerin genç savunmacı için PAOK'a fiyat sorduğu kaydedildi.

Konstantinos Koulierakis için PAOK'un 10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinde olduğu yazıldı. Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki stoper için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin U-21 kontenjanına yabancı bir stoper eklemek istediği belirtildi.

SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

19 yaşındaki Konstantinos Koulierakis, PAOK'ta bu sezon vazgeçilmez bir isim haline geldi. Yunanistan Milli Takımı'na yükselen genç oyuncu bu sezon 11 resmi müsabakada forma şansı buldu ve 906 dakika sahada kaldı.

Konstantinos Koulierakis'un PAOK'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.







