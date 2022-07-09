Ülker Stadı’nın önüne Atatürk heykeli yerleştirme projesi tamamlandı. Dev heykelde Ulu Önder’in 3 Mayıs 1918’de kulübü ziyareti sırasında kaleme aldığı, “ Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip işte bu emeği, yardımı, olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekle övünüyorum” sözlerine yer verildi. Fenerbahçe, heykelin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından “İlelebet izindeyiz Atam!” mesajıyla paylaştı.