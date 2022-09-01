Fenerbahçe , AVIS markasının kullanılması için Otokoç ile 2022/23 sezonu için 109 milyon TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı Lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz, Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 2022-2023 sezonu için sözleşme bedeli 109.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.







