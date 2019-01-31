Fenerbahçe Serdar Aziz transferini resmen açıkladı. Sırada diğer transferler var. Peki Sarı-Lacivertli takım hangi oyuncuları transfer edecek? Son gün KAP'a bildirilmesi beklenen isimler kimler? Ayrıca Fenerbahçe'de ayrılması muhtemel isimler de büyük merak konusu. İşte 31 Ocak Perşembe son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

SERDAR AZİZ RESMEN FENERBAHÇE'DE!

Akşam saatlerinde Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcu, gece yarısı imzayı atar atmaz formayı giydi ve Ülker Stadyumu'nda fotoğraf çektirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 sezon için anlaşmaya varmıştır. Serdar Aziz’e hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz."

Serdar Aziz ise, "Benim için zorlu bir süreç oldu ama çok mutluyum. Taraftarlarımız bana güvensin. Bu formayı uzun yıllar giyeceğim. Fenerbahçe'yi çok iyi yerlere getireceğiz. Başkanımız Ali Koç ve Semih Özsoy'a teşekkür ediyorum" açıklamalarını yaptı.

MIHA ZAJH BOMBASI!

Serdar Aziz transferini açıklayan Fenerbahçe, Empoli forması giyen Sloven oyuncu Miha Zajc ile de anlaşma noktasına geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre Empoli'ye 6.5 milyon euro + Salih Uçan'ın bonservisini teklif eden Fenerbahçe, görüşmelerde son noktaya geldi.

Bu sezon Empoli formasıyla 20 Serie A, 1 İtalya Kupası maçında forma giyen Zajc, 3 gol atarken 3 de asist katkısı yaptı.

Orta sahanın ortasında görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, Slovenya Milli Takımı'nda da 9 kez forma giyerken 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

Transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ADEBAYOR İHTİMALİ MASADA!

Castillo'ya bir Meksika kulübünden de teklif geldiği, Benfica kulübünün hem Fenerbahçe hem de Meksika'dan gelen teklifi kabul ettiği bildirildi. Portekiz yönetimi son sözü oyuncusuna bıraktı.

Bugün kararını verecek Castillo'nun Meksika'yı tercih etme ihtimaline karşılık Adebayor seçeneği masada tutuluyor. Sportif direktör Comolli'nin Adebayor'la görüşme yaptığı, büyük ölçüde anlaştığı bildirildi. (Sabah)

ŞENER ÖZBAYRAKLI ŞOKTA!

Şener Özbayraklı'ya takas şoku. Tecrübeli sağ bekin uzun süredir Tolgay Arslan transferinde takasta kullanılması planlanıyordu. Bu haberler ve iddialar üzerine Şener ve menajeri kısa süre önce konuyu yönetimle konuştu. Yönetim Şener'e bu iddiaların doğru olmadığını ifade edip kendisiyle yeni sözleşme yapılacağını ifade etti. Hatta bu ifade Başkan Ali Koç tarafından da Camiaya Sesleniş programında dile getirildi.

Sarı lacivertli takımda devam etmek isteyen ve yeni sözleşme bekleyen futbolcu iki kulübün transferiyle ilgili olarak anlaşması sonrası şok oldu. Bu anlaşmayı basından öğrenen futbolcu teknik direktör Ersun Yanal aradı. İki kulübün anlaştığını ve kendisinin de bu takasa onay verdiğini belirtip konu hakkında bilgilendirdi. Şener bu gelişmelerin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Futbolcu ve menajeri dün iki kulüple de görüştü. Önce kulübü Fenerbahçe ile görüşen Şener'in akşamki durağı ise Beşiktaş oldu. Yıllık 1.4 milyon euro garanti ücret kazanan futbolcu siyah-beyazlı ekiple anlaşamazsa Fenerbahçe, Beşiktaş'a Tolgay için 2 milyon 250 bin euronun dışında bir miktar daha ödeme yapacak.

CASTILLO BİLMECESİ!

Yönetim, Slimani’nin ayrılık hazırlığında olması nedeniyle yerine yeni bir golcü arayışına başladı. Benfica’nın Şilili forveti Nicolas Castillo’nun 1.5 yıllığına kiralanması için taraflar her konuda anlaşmaya vardı.

Ancak Slimani’nin kalma kararı almasının ardından bu transfer de karıştı. Yabancı kontenjanı konusunda sıkıntı yok ama Castillo da gelirse kadrodaki golcü sayısı Soldado, Frey ve Slimani olmak üzere 4’e yükselecek. Şilili oyuncunun transferinin rafa kalkma ihtimali yüksek.

SLIMANİ ELDE KALDI!

Tolgay Arslan’da mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, İslam Slimani’den gelen haberle şok yaşadı. Sarı-Lacivertliler, Cezayirli forvetin ayrılmasını beklediği için yerine getireceği ismi belirleyip, Nicolas Castillo’nun işini bitirdi. Ancak Slimani, görüştüğü takımlarla anlaşma sağlayamadı.

Real Betis, tecrübeli oyuncudan vazgeçip PSG’den Jese’yi kiralayarak hücum hattını takviye etti. Cardiff’te ise menacer Warnock, forvet transferi yapmayacaklarını açıkladı.

Son çare kadro dışı!

Bu gelişmelerin ardından İslam Slimani, sezonu Fenerbahçe’de tamamlama kararı aldı. Yönetim şimdi Slimani’den verim almanın yollarını arıyor. Sarı-Lacivertliler’in, tecrübeli oyuncuya özel bir psikolog görevlendirmeyi planladığı öğrenildi. 30 yaşındaki forvet buna rağmen yine beklenen gelişimi göstermezse, son çare olarak kadro dışı bırakılabilir.

Di Marzio'dan flaş iddia

Fenerbahçe'de Islam Slimani muamması devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Cezayirli futbolcunun İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis ile görüştüğü ifade edildi.

Ünlü İtalyan Gazeteci Di Marzio, Betis ve Leicester City kulüplerinin transfer görüşmesi yaptığını ve 31 yaşındaki santrforun Betis'e yakın olduğunu açıkladı.

ALAN CARVALHO BOMBASI!

Galatasaray'ın transferinde anlaşma sağlayamadığı Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye önerildi. Oyuncunun Türkiye temsilcileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray’ın kadrosuna katmak için uzun süre uğraştığı forvet oyuncusu Alan Carvalho’nun Türkiye temsilcileri olan Özkan Doğan ve Recep Doğukan Çetin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray’ın transferden vazgeçmesi üzerine 27 yaşındaki Brezilyalı forveti Fenerbahçe’ye öneren menajerler, “Oyuncunun kulübüne 3,5 milyon Euro, futbolcuya da 3 milyon Euro verirseniz sabah ilk uçakla İstanbul’a getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bu öneriye “Teknik ekip ve sportif direktör Damien Comolli ile görüşürüm. Kabul edilirse size geri dönüş yaparım” yanıtını verdiği öğrenildi.

Çin takımlarından Guanco Hengda Taobao forması giyen Alan Carvalho, Galatasaray ile Dubai’de transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. (Sözcü/Skor)























































