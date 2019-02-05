Fenerbahçe ara transfer döneminde önemli oyuncuları kadrosuna katarken, sezon başı transferlerinden Yassine Benzia konusunda ise flaş bir karar verildi.

Geldiği günden bu yana istatistiklere katkı verememesinin yanında oyuna da pozitif bir katılımı olmayan Cezayirli TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı. Benzia, UEFA listesinde de yer almamıştı.

Ersun Yanal son iki maçta Benzia'ya ilk 11'de yer vermesine rağmen genç oyuncu bu şansı da kullanamadı ve kadro dışında kaldı. Benzia kalan süreçte antrenmanlara çıkacak, ücretini eksiksiz alacak ancak Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği kadro şu şekilde:

Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.

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