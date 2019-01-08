8 Ocak Salı son dakika Fenerbahçe transfer haberleri Sarı-Lacivertli taraftarlar tarafından büyük merak konusu. İlk yarıyı 17. sırada tamamlayan ve tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de taraftar transfer bekliyor. Başkan Ali Koç teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği doğrultusunda görüşmeleri sürdürüyor. Sadık Çiftpınar'ın ardından Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe oyuncularla anlaştı ancak kulüplerle bonservis olayını çözmeye çalışıyor. Ayrıca takımdan bazı isimlerin gönderilmesi de gündeme geldi. İşte Fenerbahçe gündemine yansıyan ve gazetelerin manşetlerini süsleyen son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

BAŞAKŞEHİR SKRTEL'İ İSTİYOR!

Transfer borsasının hareketlendiği Süper Lig’de dün bomba bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan’a sattığı Manuel da Costa’nın yerine Serdar Taşçı’yı alan Başakşehir’in bir stoper daha istediği ve Fenerbahçe’den Martin Skrtel için harekete geçtiği öğrenildi.

Turuncu- Lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Slovak oyuncuyu Sarı- Lacivertliler’den istedi. Bu teklif karşısında Fenerbahçe’nin ise Visca konusunu yeniden gündeme getirdiği öğrenildi. 2018’in son günlerinde Boşnak oyucu için nabız yoklayan ve 15 milyon Euro gibi hayli yüksek bir bonservis talebiyle karşı karşıya kalan Sarı-Lacivertliler, savunmasının kilit ismine transfer izni verirken, uzun süredir peşinde olduğu Visca transferini de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Her an ayrılabilir

Öte yandan Skrtel’in menaceri Karol Csonto, Slovak oyuncunun sezon sonunu beklemeden Fenerbahçe’den ayrılma olasılığının hayli yüksek olduğunu ortaya koydu. Csonto, “Skrtel’i daha önce Barcelona istemişti. Doğru bir teklif gelirse Skrtel, Ocak ayında ayrılabilir. Fenerbahçe’den yeni bir sözleşme teklifi almadık” dedi.

TOLGAY ARSLAN'IN KARARI NET!

Sarı Lacivertliler'İn, Beşiktaş'ın devre arası kampına alınmayan, Tolgay Arslan ısrarı tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu için Siyah-Beyazlılar’a son olarak 3 milyon Euro artı Şener Özbayraklı’yı teklif etmişti. Kartal’da Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’in yapacağı toplantı sonrasında Tolgay’ın kesin durumunun belli olması bekleniyor.

Çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürmek zorunda kalan Tolgay’ın, Fenerbahçe konusundaki ısrarının net olduğu ve bu tavrını da kulüple paylaştığı konuşuluyor. Yıldız oyuncunun, transferinin gerçekleşmemesi durumunda sezon sonuna kadar idmanlarına devam edip, ardından geleceğini şekillendirmeyi bile göze aldığı bildirildi.

MARIPAN TRANSFERİ SERDAR AZİZ'E BAĞLI!

Fenerbahçe, bir yandan Serdar Aziz’i kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da alternatif isimleri belirliyor.

Serdar transferinin gerçekleşmemesi durumunda Fenerbahçe’nin, Alaves’te forma giyen Guillermo Maripan’a rotayı çevireceği öğrenildi.

24 yaşındaki oyuncu, Fener’e yeşil ışık yaktı. Kaynak: Star

ELJIF ELMAS'A TALİP VAR!

Fenerbahçe'nin ‘Elmas’ına yoğun ilgi. Sarı-Lacivertliler’in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas'a, Real Madrid, Lazio, Dortmund, Tottenham gibi kulüplerin ilgisi söz konusu.

Avrupa basınında, Fenerbahçe’nin Makedon orta saha için 15 milyon euro fiyat biçtiği konuşuluyor. Bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından olan Eljif Elmas için kulübe ciddi bir teklif gelebilir. Fenerbahçe, belirtilen rakam dışında oyuncusunun ayrılışına razı olmayacak. Kaynak: Akşam

FENERBAHÇE İÇİN ATAKAN KARAZOR İDDİASI

Ligin ilk yarısını istediği gibi geçmeyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna katan Fenerbahçe, orta saha arayışlarını da sürdürüyor. Fenerbahçe’nin Alman 2. Ligi’nde Holstein Kiel forması giyen Atakan Karazor ile ilgilendiği iddia edildi.

Alman basını, sarı-lacivertli takımın Atakan’ı transfer etmek istediğini yazdı. Haberde, Fenerbahçe’nin ligde istediği yerde olmadığı ve transferde hareketli olduğu da belirtildi. Haberde yer alan diğer detaylar şu şekilde: Fenerbahçe, Holstein Kiel forması giyen Atakan Karazor’u transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertli takım, transfer döneminde yurt dışındaki genç yetenekleri de takip ediyor ve kadrosuna katmak istiyor. Atakan da bu oyunculardan biri. Atakan ise Holstein’de mutlu. Kulübünden ayrılmaya şimdilik sıcak bakmıyor ancak Fenerbahçe’nin teklifi sonrası ne cevap vereceği tartışma konusu. Holstein Kiel ise Atakan’ın performasından memnun.

Atakan’ın Holstein Kiel ile sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. Atakan Karazor kimdir?

1996 doğumlu genç oyuncu, Almanya 2. Ligi ekiplerinden Holstein Kiel forması giyiyor. Oyuncu orta sahanın her bölgesinde forma giyse de, daha çok ön libero mevkisinde görev alıyor. 22 yaşındaki oyuncu, Bochum altyapısından yetişti ve daha sonra Dortmund II takımında oynadı. Atakan, 2017 yılından bu yana Holstein Kiel forması giyiyor.

Atakan Karazor’un bonservis bedeli ne kadar?

22 yaşındaki gurbetçi oyuncu Atakan, Bochum, Dortmund II, SW Essen gibi takımlarda oynadı. Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis bedeli 150 bin Euro. (Ajansspor)

FENERBAHÇE'DE ALBERTH ELIS BOMBASI!

Ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan ve ocak ayı transfer döneminde büyük bir transfer harekatına girişen Fenerbahçe'de listenin ilk sıralardaki isimlerden biri de Amerikan MLS Ligi'nde Hoston Dynamo forması giyen Alberth Elis.

Yüzde 80'i için 8 milyon dolar!

Honduras'lı oyuncu için Fenerbahçe Amerikan takımıyla görüşmelerini sürdürüyor. Houston kulübü oyuncunun haklarına yüzde 100 sahip değil ve onlarda olan yüzde 80'lik kısım için 8 milyon dolar talep ediyorlar. Fenerbahçe'nin son teklifinin ise 6 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Oyuncu can atıyor ancak MLS de var!

1996 doğumlu Elis ise Fenerbahçe'de oynamak için adeta can atıyor ancak kulübünün dışında MLS tarafının da ikna edilmesi gerekiyor. Yüzde 20'lik kısım MLS yönetiminde bulunuyor. Elis, Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi bile!

Geçmiş detaylarına da Fanatik ulaştı

22 yaşında olan ve hem kanatlarda hem de ileri uçta oynayabilen Elis için ödenen bonservis ve kiralama bedel bilgileri transfer sitelerinde bulunmuyor. Bu detayalra da Fanatik ulaştı.

Genç oyuncu Honduras'ta Olimpia forması giyerken 2016/2017 sezonu başında Meksika'nın en büyük kulüplerinden Monterrey'e gitti.

Meksika kulübü Elis için o dönem 2,5 milyon dolar ödedi. Oyuncu 6 ay sonra devre arasında Houston'a kiralandı. Kiralama bedeli 500 bin dolardı. Houston daha sonra ise 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu da kullandı.

Görüşmeler tıkanmış durumda

Dolayısıyla maaş (net maaşı 650 bin dolar) ve primler de hesaba katılırsa oyuncunun maliyeti 6 milyon dolardan fazla bir meblağ ediyor. Amerikan takımı da yüzde 80'lik kısım için bu rakamın üzerinde bir bonservis talep ediyor. O bedel de 8 milyon dolar. İki kulüp arasındaki pazarlıklar son sürat devam ederken görüşmeler bu noktada tıkanmış durumda.

FENERBAHÇE İKİ TRANSFERİ AÇIKLADI!

Fenerbahçe, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin Yeni Malatyaspor'a transferi hakkında açıklama yayınladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Kulübümüz, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında Yiğithan Güveli’yi Evkur Yeni Malatyaspor’a bonservisiyle, Barış Alıcı’yı da sezon sonuna kadar kiralık vermiştir. Her iki oyuncumuza da Evkur Yeni Malatyaspor forması altında başarılar dileriz.