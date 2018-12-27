Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarıya fırtına gibi girmek isteyen Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 4 ocak devre arası transfer dönemini merakla mekleyen sarı-lacivertli tarftarların gözü yapılacak transferlerde. İşte 27 Aralık Perşembe son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

FENERBAHÇE'DEN TREZEGUET ATAĞI!

İkinci yarıda toparlanmayı hedefleyen Fenerbahçe, Kasımpaşa’nın Mısırlı yıldızının peşinde düştü. 31 Ocak’ta UEFA denetimine girecek olan Fenerbahçe, Mısırlı yıldız Trezeguet için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe’de yönetim, ikinci yarıya iddialı girecek bir kadro kurmak için harekete geçti.

Valbuena ve Ayew’den beklediği verimi alamayan Ersun Yanal’ın, Kasımpaşa’da fırtına estiren Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet’yi istediği ifade edildi. Geçen sezondan beri Galatasaray ile adı anılan oyuncu için Lacivert-Beyazlı ekiple görüşen Sarı-lacivertli yöneticiler, 31 Ocak’taki UEFA denetimine takılmamak için Mısırlı yıldızı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Avrupa'ya gitmek istiyor!

ALİ Koç’un her ne kadar “Gözümüzü karartırız” dese de UEFA’dan ceza almamak için sağlam adım atmayı planlayan yönetimin, teklif karşısında şaşıran Kasımpaşa’nın Mısırlı oyuncuyu kadrolarında tutmayı düşündüğü aktarıldı. İtalya’dan Lazio ve Almanya’dan Stuttgart’ın da Trezeguet için Lacivert-Beyazlı ekibin kapısını çaldığı aktarılırken, 24 yaşındaki yıldız da Avrupa’ya gitmek istediği öğrenildi. Kasımpaşa ile 2021’e kadar sözleşmesi olan Trezeguet, 17 lig maçında 5 gol attı 5 de asist yaptı. (Güneş)

IGHALO TRANSFERİ BİTİYOR!

28 maçta attığı 20 gole rağmen Changchun Yatai’nin Çin Süper Ligi’nde küme düşmesine engel olamayan 29 yaşındaki golcü sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. FIFA’nın konuyla ilgili kararını bekleyen sarı-lacivertliler, onay çıkması hâlinde Nijeryalıya imza attıracak. (Türkiye Gazetesi)

FENERBAHÇE'DE BAMBAŞKA BİR KADRO!

Fenerbahçe, tarihinin en kötü ilk yarı performansının ardından kapsamlı bir transfer operasyonu için kolları sıvadı.

Ligde Erzurum ve Antalya ile berabere kalıp henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Ersun Yanal, buna rağmen her açıklamasında, “Sezonun ikinci yarısında taraftara keyif veren bir Fenerbahçe olacak. İkinci yarının zirvesinde yer alacağız, istatistikleri biz belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yanal, verdiği bu sözü tutmak için transferde ince eleyip sık dokuyor. Yanal’ın, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde; ligi bilen ve uyum sorunu yaşamayacak olan Burak Yılmaz, Tolgay Arslan ve Douglas’ın yanı sıra İspanyol süper yıldız Fabregas’ın alınması halinde takımın sınıf atlayacağı görüşünü dile getirdiği öğrenildi.

Deneyimli teknik adam, bu 4 futbolcunun, sezonun ikinci yarısındaki çıkışın mimarı olmakla kalmayıp, önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunun da omurgasını oluşturacağını düşünüyor.

FENERBAHÇE'DE STOPER HAREKATI!

Neustadter’in kronik hataları, Reyes’in fiyasko performansı... Sarı-Lacivertliler için ara transfer döneminde stoper takviyesi şart oldu. Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek için dört koldan arayışa başladı. İşte ilk adaylar.

Cağlar için yoklama!

Çağlar Söyüncü, yönetimin stoper için düşündüğü ilk isimlerden biriydi. Ersun Yanal da göreve geldikten sonra milli savunmacıya onay verdi. Leicester, yaz döneminde 20 milyon Euro’ya transfer ettiği 22 yaşındaki savunmacıyı geleceğe yatırım olarak düşünüyor. Çağlar, bu sezon fazla şans bulamadı. Sarı-Lacivertliler, başarılı defans oyuncusunu kiralamak istiyor. İngiliz ekibinin, Çağlar’ın maç temposu kazanması açısından buna sıcak baktığı kaydedildi. Ancak Harry Maguire’ın Manchester United’a gitmesi halinde, bu transfer zora girer.

Rojo yine gündemde

Arjantinli savunmacı, sezon başında Fenerbahçe’nin listesindeydi. Ancak o dönemde Manchester United’ın menaceri olan Mourinho, istediği stoper transferi yapılmayınca Rojo’nun gönderilmesine karşı çıktı. Kırmızı Şeytanlar’ın yeni menaceri Solskjaer, 28 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkarttı. Fenerbahçe, başarılı oyuncuyu satın alma garantisiyle 18 aylığına kiralamanın peşinde. Stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Rojo, hızı ve geriden oyun kurma yeteneğiyle Skrtel’i iyi bir şekilde tamamlayabilir.

Caio takip altında

Sao Paulo forması giyen başarılı stoperin adı Barcelona ile anılıyor. Ancak İspanyol devinin Rogerio Caio’yu ara transfer döneminde kadrosuna katıp sezon sonuna kadar başka bir Avrupa takımına kiralama ihtimali bulunuyor. Sarı- Lacivertliler, Sambacı’da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Eğer Barcelona bu transferi bitirirse, Ali Koç devreye girerek yakın arkadaşı olan Barcelona Başkanı Bartomeu’ya Caio’yla ilgili planlarını soracak. Barça, oyuncuyu kiralamaya karar verirse ilk teklifin Fenerbahçe’den gitmesi bekleniyor.

DEVRE ARASI TRANSFERİ FENERBAHÇE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Özellikle ilk 4 hafta çok kritik. Çünkü ligin ilk yarısındaki 4 maçta Fenerbahçe tam 3 yenilgi almıştı. Bu kez öyle bir şansı yok. Üstelik her bir rakibin ayrı ayrı hedefleri var...3 büyük rakibinin yanı sıra Başakşehir’i ilk yarıda yenemeyen Fenerbahçe, hem üst sıralar hem de taraftar nezdinde özgüven elde etmek adına, transferde şartları sonuna kadar zorlamak zorunda (Serkan Akcan)

Özellikle ilk 4 hafta çok kritik. Çünkü ligin ilk yarısındaki 4 maçta Fenerbahçe tam 3 yenilgi almıştı. Bu kez öyle bir şansı yok. Üstelik her bir rakibin ayrı ayrı hedefleri var... Ocak transfer dönemi Fenerbahçe için tarihin hiç bir döneminde bu kadar önemli bir hal almamıştı. İlk 17 haftalık bölümü 17. sırada tamamladıktan sonra söylemlerin bir önemi kalmıyor. Taraftar icraat, transfer ve köklü bir değişim bekliyor. Elbette köklü değişimden kasıt komple kadronun yenilenmesi değil, olamaz da. Ama omurgaya yapılacak 3 ya da 4 transfer ile hava değişebilir, ruh yenilenebilir, hedef güncellenebilir. Ali Koç’un açıkladığı bütçe 11 milyon Euro civarında. Bu rakamı yukarı yönlü esnetmenin pozitif ve negatif yansımaları olacak.

Hedef: Yanal oyunu

Pozitif yanı; yenilenen kadroyla ‘Yanal oyunu’na yaklaşmak mümkün. Ligi ilk 4’te bitirmek, Türkiye Kupası’nı kazanmak Avrupa biletini getirebilir. Negatif yönü ise, aldığı bu bileti Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı için iade etmesi -ki bu hiç de mantıksız bir seçenek değil. Şimdi gelelim ikinci yarıda maç maç Fenerbahçe’yi nelerin beklediğine...

18.Hafta Bursaspor-Fenerbahçe

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Bursa’yı yenerken Giuliano ile Souza kadrodaydı ve golleri de bu ikili atmıştı. Bugün bambaşka bir kadro var ve açılışı Bursa deplasmanında yapmak hayli zorlayıcı olabilir.

19.Hafta Fenerbahçe-Y.Malatya

Cocu’nun Türkiye serüvenini kabusa çeviren türbülansın müsebbibi oldular. Başakşehir’den sonra en az gol yiyen takım olmaları bir yana Aleksic ve Guilherme gibi iki olağanüstü orta sahayla ligin tozunu atıyorlar. Kadıköy’e rağmen hayli sert bir rakip olacaklar.

20.Hafta Fenerbahçe-Göztepe

Fenerbahçe’yi İzmir’de yenmişlerdi. Bu maç da Kadıköy’de. Büyük takımların serilere ihtiyacı olduğunda diğer rakiplerden daha avantajlıdırlar. Malatya ve Göztepe ile üst üste sahasında oynamak Yanal’ın şansı olabilir. Puan makası çok dar üst üste 2 galibiyet Fenerbahçe’nin kaderini değiştirebilir.

21.Hafta Kayseri-Fenerbahçe

Hikmet Karaman bu ligin genetiğine çok uygun bir teknik adam. Geldi ve Kayseri’nin dünyasını değiştirdi. Maç Kayseri’de, şehir takıma sahip çıkmaya başladı. Bu maç belki de sezonun en kritik eşiği olacak.

22.Hafta Fenerbahçe-Konya

Maç Fenerbahçe-Konyaspor değil de Ersun Yanal-Aykut Kocaman maçı olacağa benziyor. Kadıköy’de hikayesi bol, sert bir karşılaşma izleriz.

23.Hafta Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe ne kadar kötü sezon geçiriyor olsa da bu sezon İstanbullu rakipleriyle oynadığı hiç bir maçı kaybetmedi. Ali Koç, ‘derbilerin havası başka olur’ klişesine inanmak isteyecektir.

24.Hafta Fenerbahçe-Ç.Rize

Şüphesiz Fenerbahçe için en acayip eşleşmelerden biri bu olacak. İlk maçı 3-0 kaybettiler, olası bir kötü senaryoda ikili averajı almak için 4 farklı kazanmak gerekecektir.

25.Hafta Başakşehir-Fenerbahçe

Abdullah Avcı’nın takımı bu sezon şampiyonluğun en görünen adayı. Devre arasında santrfor sorununu iyileştirebilirlerse Fenerbahçe açısından çok daha tehlikeli hale gelebilirler. Aykut Kocaman geçen sezon Fernandao ve Giuliano’nun ön alan baskısıyla Avcı’yı şampiyonluktan etmişti. Ama bu sene şartlar çok farklı.

26.Hafta Fenerbahçe-Sivas

Robinho veya Emre Kılınç’ı takımda tutmayı başarırlarsa ikinci yarının da en can yakan takımı olabilirler. Deplasmana çok uygun bir oyun tarzları var, geçişleri kusursuz yapıyorlar. Kadıköy’de Fenerbahçe’nin kontratak savunmasını ekstra yapması gerekecektir.

27.Hafta Ankaragücü-Fenerbahçe

Mali açıdan sorunları var, hoca değiştirdiler ama taraftar güçleri büyük takım standartlarında. Kış şartları sebebiyle maçları civar şehirlerde oynuyorlar ama nisan ayına kadar yeni statları açılacak. Fenerbahçe’nin bu maça kadar kışı nasıl geçirdiği büyük önem kazanacak.

28.Hafta Fenerbahçe-Galatasaray

Fenerbahçe’nin belki de en güvendiği maç. Yıllardır Galatasaray’a Kadıköy’de kaybetmediler. Evet bu sezon işler kötü gidebilir ama ilk yarıda Seyrantepe’de 2-0’dan gelmeyi başararak ayakta kaldılar. Bu ikili arasındaki rekabette ev sahipleri ne kadar kötü şartlarda da olsa doğal favoridir.

29.Hafta Alanya-Fenerbahçe

Bugün Alanya düşme hattının iki puan üstünde ama bahara girerken takımın başında hala Sergen Yalçın varsa ligin en can yakan takımlarından biri olarak yollarına devam ediyorlar demektir.

30.Hafta Fenerbahçe-Trabzonspor

Trabzonspor geçen sezonla aynı puanı toplamasına rağmen ilk yarıyı 2. bitirdi. Son 5 haftada işleri düzelttiler, 4 gençle hikayeyi baştan yazıyorlar. Devre arasında stoper takviyesini yapar, Onazi’nin yerini doldurabilirlerse şampiyonluk yarışının içinde uzun süre kalabilirler. Kadıköy’deki maç iki takımın da kaderini belirleyebilir.

31.Hafta Kasımpaşa-Fenerbahçe

Bu maç 31. haftada oynanacak olsa da Mustafa Denizli göreve geldiğinden beri hep 29-30. haftayı işaret ediyor. Kasımpaşa Diagne ve Trezeguet’i tutabilirse Denizli’nin puan hedefini yakalayabilir. Kim bilir belki de iç sahada Fenerbahçe’ye karşı zirve mücadelesi verebilir. Ersun Yanal’ın o güne kadar sorunları çözmesi şart.

32.Hafta Fenerbahçe-Akhisar

Fenerbahçe bu haftalarda Akhisar ya da Rize ile averaj hesabı yapıyorsa ortada çok büyük bir sorun var demektir. Santrfor sorununu Ocak’ta çözebilirlerse Josue önderliğinde ilk 10’u zorlarlar. Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı alışılagelmiş kompakt oyunlarını sergileyeceklerine şüphe yok.

33.Hafta Erzurum-Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin fikstürdeki en büyük şansı Erzurum’a Mayıs’ta gidecek oluşu.

34.Hafta Fenerbahçe-Antalya

Ligin son maçı... Ersun Yanal’ı Fenerbahçe taraftarı nazarında farklı kılan detay gerçekleşir, Kadıköy yenilmez bir kaleye dönerse mayıs ayı Sarı-Lacivertliler için ‘bahar’ havasında geçebilir. Ama bunun için Ocak transfer döneminin kusursuz geçmesi gerek.







































































































































































