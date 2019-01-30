Fenerbahçe'de 2 bomba birden patlayacak. Fenerbahçe, orta saha ve forvete kesin olarak takviye yapacak. Bu bölgeler için toplamda 5 tane aday var. Eğer kontenjanda yer açılırsa, başta sol kanat olmak üzere başka pozisyonlar için de bombalar patlayabilir. Ayrıca Beşiktaş yöneticileri ile Fenerbahçe yöneticileri, Tolgay Arslan- Şener Özbayraklı transfer için bir araya geldi ve yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı! İşte son dakika 30 Ocak Çarşamba Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA BOMBALARI!

Adebayor ısrarı. Togolu forvet Başakşehir’de gözden düştü. Göksel Gümüşdağ’ın Fenerbahçe’ye transferine yeşil ışık yaktığı Adebayor’da mutlu son yakın. Tek pürüz, tecrübeli forvetin kiralık yerine en az 1.5 yıllık sözleşmeyle Sarı-Lacivertliler’e imza atmak istemesi. Kanarya ise bu transferi sezon sonuna kadar kiralama formülüyle bitirmenin peşinde. Fenerbahçe’nin Adebayor konusunda son derece ısrarcı olması nedeniyle imzalar her an atabilir.

Castillo gelmeye hazır

Taraftar isyan etse de Fenerbahçe, bu sezon Benfica’da bir kez bile gol sevinci yaşayamayan Nicolas Castillo için girişimlerde bulundu. Şilili forvet, yönetimin b planı konumunda. Portekiz ekibi, kiralama konusunda her türlü kolaylığı sağlayacağının mesajını gönderdi. Daha çok forma şansı bulmak için ayrılmak isteyen Castillo da gelmeye hazır. Şilili oyuncu, sabırsızlıkla Fenerbahçe’den müjdeli haberi bekliyor.

Leroy Fer beklemeye alındı. Leroy Fer, Fenerbahçe’nin orta saha adaylarındandı. Swansea kaptanını ocakta bırakmak istemese de Hollandalı ile prensipte anlaşılmıştı. Ancak Kanarya’nın Tolgay hamlesi sonrası Fer’i beklemeye aldığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fer’in transferinin yaz döneminde bonservissiz yapılması ihtimali ağırlık kazandı. Öte yandan Fer dün ligde Birmingham maçında 16’da sakatlanıp çıktı

SON DAKİKA TAKASI GERÇEKLEŞİYOR!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında beklenilen transfer gerçekleşmek üzere... Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan yıldız orta saha Tolgay Arslan için Siyah-Beyazlı yönetime Şener Özbayraklı ve 2.5 milyon Euro civarında para önerdiği ve anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Transferin resmi olarak kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Şener Özbayraklı'nın bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecekken, Tolgay Arslan'ın ise 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. (Yusuf Dursun)

İŞTE SLIMANI'Yİ İSTEYEN TAKIM!

Cezayirli golcünün menajerinin İspanya'da görüşmeler yaptığı iddia edildi. Sarı-lacivertli takımla artık ayrılma aşamasına gelen Slimani için Real Betis ismi öne çıktı. İspanyol kulübü, Cezayirli golcünün menajeriyle İspanya'da bir görüşme yaparak, transfer detaylarını masaya yatırdı.

Tecrübeli futbolcunun bonservisini elini bulunduran Leicester City ile de temasa geçen Real Betis, çalışmalarını sona getirdi. İspanyol kulübünün forvet hattında bir türlü istediği isimleri alamadığı ve zamanın da sıkışması nedeniyle Slimani ismine ağırlık verdiği kaydedildi. Ayrıca Real Betis'te yer alan Cezayirli futbolcular Mandi ve Boudebouz'un da deneyimli forveti etkileyeceği dile getirildi.(Milliyet)

FENERBAHÇE'DE TRANSFER KORKUSU!

Fenerbahçe'de transfer sıkıntısı baş gösterdi. Sezon başında sportif direktör Damien Comolli öncülüğünde yapılan transferlerde isabet tutturulamaması endişe yaratıyor. Sezon başında büyük umutlarla getirilen bazı isimlerin hem kötü performansı hem de sezon bitmeden gönderilmesi göz önüne çıktı.

Damien Comolli'nin beklentiklerinin yüksek olduğu savunma oyuncusu Diego Reyes'in kısa sürede vasatın altına düşmesi ve devre arasında İspanya'nın Leganes takımına kiralanması ilk örnek oldu. Yine forvet hattına beklentilerle alınan Islam Slimani'nin yarattığı hayal kırıklığı sonrası, ligde sadece

1 golde kalması diğer örnek oldu. Ayrıca Slimani için kulübü Leicester ile kiralık sözleşmenin iptal edilmesi için yapılan çabalar da ekstra sıkıntı oluşturdu.

Mevcut kadroda devam eden diğer kiralık futbolcu Andre Ayew ve Yassine Benzia da taraftarların tepkisini çekiyor. Ligde ilk isabetli şutunu 19. haftada Yeni Malatyaspor karşısında bulabilen Benzia, skorda sorun oluşturdu.

Sadece 4 gol

Andre Ayew de sadece 4 gol atarken, bunların hepsi Kadıköy'de geldi. Deplasmanda katkı sunamayan Ganalı da camiada istenmeyen isimlerin başında geliyor. (Milliyet)



