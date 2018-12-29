Fenerbahçe'nin ilgilendiği İspanyol orta saha Fabregas ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da kendisine kulüp bulması istenen Serdar Aziz Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe'de hangi oyuncular takımdan gönderilecek? Kadro dışı kalan oyuncular ile ilgili sıcak gelişmeler var. İşte 29 Aralık Cumartesi son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'YE...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar ile buluştu. Albayrak, Canatar'a tecrübeli stopere kulüp bulması gerektiğini iletirken, bonservis bedeli ödendiği takdirde Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil her kulübe gidebileceğini aktardı.

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'in haberine göre: Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Serdar Aziz ile her konuda anlaştı. Aslan'dan 1 milyon Euro alacağı bulunan tecrübeli stoper, kulüpten bonservisini istedi. Serdar Aziz, Galatasaray'dan mukavelesini aldığı takdirde Fenerbahçe'ye imza atacak. Kanarya'nın, Serdar'la 4 yıllık anlaşma yaptığı, senelik 15 milyon TL vereceği bildirildi. (Sabah)

FENERBAHÇE'DE YABANCILARA AF ÇIKTI!

Ersun Yanal göreve geldikten sonra en çok merak edilen konulardan biri de kadro dışı oyuncuların geleceğiydi... Ligin ilk yarısının bitmesiyle bu konuda karar verildi. Ersun hoca, aylardır takımdan uzak kalan Aatif ve Dirar’ın ikinci yarıda katkı sağlayabileceğini söylerken, sportif direktör Damien Comolli hemen harekete geçti. İki Faslı yıldızın da affedildiği öğrenildi. Hem Aatif hem Dirar’ın 2 Ocak’ta Antalya’da başlayacak kampa katılacağı belirtilirken, af kararında özellikle Ersun Yanal kilit rol oynadı.

Rize maçından sonra...

Ligin 3. haftasında Rizespor deplasmanında alınan 3-0’lık yenilginin ardından Fenerbahçe Yönetimi, Aatif ve Dirar’ı kadro dışı bırakmıştı. Bu oyunculara ek olarak kaptan Volkan Demirel de takımdan uzaklaştırılmıştı. (Yusuf Dursun)

FENERBAHÇE FERREYRA İLE TEMASTA!

Slimani’den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe’de, teknik direktör Ersun Yanal Soldado’ya da güvenemiyor. Cezası yeni biten İspanyol forvet, dönem dönem sakatlık problemleri yaşadı. Sarı- Lacivertliler, Ocak ayında hücum sorununu çözecek forvet transferini mutlaka gerçekleştirmek amacında. Hedefteki yeni isim; Facundo Ferreyra... Shakhtar Donetsk’teki performansıyla yıldızlaşan ve 2017-2018’de 42 maçta 30 gol atan Arjantinli oyuncu, sezon başında Benfica’ya transfer olmuştu. 27 yaşındaki santrfor, Portekiz ekibinde ise beklentilerin altında kaldı.0 Toplam 7 maça çıkan Ferreyra 1 gol atarken, Fenerbahçe kiralama formülüyle bu transferi yapmayı planlıyor.

Eğer oyuncu isterse...

Sarı-Lacivertliler, Benfica’nın kapısını 1.5 yıllık kiralama teklifiyle çalacak. Fenerbahçe, bir yandan da oyuncunun menaceriyle görüşmelere başladı. Ferreyra’nın gideceği kulüple ilgili vereceği karar, transferde önemli rol oynayacak. Benfica da oyuncunun isteğine göre hareket edecek.

EMRE KILINÇ İÇİN YENİ TEKLİF!

Fenerbahçe Yönetimi devre arasında kadroya yapmak istediği takviyeler için Sivasspor'un kapısını çaldı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın verdiği listede olan Emre Kılınç için Sivas yönetim ile masaya oturdu. Sivas'ın Sarı-Lacivertliler'den 4 milyon Euro istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe ise 2 milyon Euro ve Aatıf'ı önerdi. Kırmızı-Beyazlı yönetim ise bu teklife kesin yanıt vermedi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. (Takvim)

RODRIGO CAIO'DAN KÖTÜ HABER!

Süper Lig'in ilk yarısında küme düşme hattında yer alan ve taraftarını adeta kahreden Fenerbahçe, devre arasında kadro için nokta atışı transferler yapmak zorunda...

Savunma ve forvet en sorunlu yer!

Slimani, Ayew, Frey (2,6 milyon euro bonservis) ve Benzia'nın kötü performansı takımın gol atamamasındaki en büyük sebep. 4 transfer de büyük hayal kırıklığı yarattı.

Savunmada ise Neustadter ve Skrtel ikilisi de 3. sezonlarına başlamalarına rağmen bir türlü "iyi bir ikili" olamadılar. Hata üzerine hata yaptılar, çok gol yedirdiler.

Caio ülkesinde kalıyor!

Bu çerçevede Sarı Lacivertliler'in takıma katmak istediği isimleden biri de Sao Paulo'nun 25 yaşındaki stoperi Rodrigo Caio'ydu ancak başarılı stoper ülkesinin takımlarından Flamengo'yla anlaşmak üzere... Adı açıklanmayan bir İngiliz takımı, Gremio, Santos ve Fenerbahçe'nin istediği Caio'nun gelecek hafta sağlık kontrolünden geçmesi ve Flamengo'yla sözleşme imzalaması bekleniyor.(Hakan Ateşler - Fanatik.com.tr)

FABREGAS TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME!

Ülkede yayım yapan Marca gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Fabregas, Chelsea yönetimiyle sözleşmesinin feshi için görüşüyor. Konunun önümüzdeki birkaç saat içinde netlik kazanması beklenirken tarafların anlaşması hâlinde Fabregas, transferi için haziran ayını beklemek zorunda kalmayacak. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, bu sezon Chelsea formasıyla 14 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti. (Fanatik.com.tr Yunus Dilber - Dış haber)

FENERBAHÇE'DE AJDIN HASIC SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe Yönetimi, kısa vadede katkı sağlayacak oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de yatırım yapacak. Bu doğrultuda radardaki oyunculardan birinin Ajdin Hasic olduğu öne sürüldü. Hırvat basını, Dinamo Zagreb’in ikinci takımında forma giyen 17 yaşındaki Boşnak futboluyla Fenerbahçe’nin ilgilendiğini yazdı. Orta sahanın sağ tarafında görev yapan Hasic, bu sezon çıktığı 5 maçta 1 kez ağları havalandırdı. Genç oyuncu, Bosna Hersek U17, U18 ve U19 takımlarında ise 22 müsabakada 8 gol kaydetti.















