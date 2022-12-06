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Fenerbahçe'den son dakika sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosunda yer almayan Enner Valencia ve Alioski'nin son durumuyla alakalı resmi açıklama geldi.

06 Aralık 2022, Salı 12:52 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den son dakika sakatlık açıklaması

Fenerbahçe 'den son dakika sakatlık açıklaması. Enner Valencia ve Alioski'nin Sarı-Lacivertli takımın Antalya kampına alınmamıştı. Kulüpten oyuncuların sakatlık durumuyla alakalı duyuru yapıldı.

VALENCIA 2 HAFTA YOK

Sağlık Durumu Bilgilendirme | Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.


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ALIOSKI 2-3 HAFTA YOK

Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR’ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır.

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